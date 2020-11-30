الناقلات الوطنية تُحلّق إلى 243 وجهة حول العالم

المصدر: دبي، أبوظبي – رامي سميح وعمرو عادل

تواصل الناقلات الوطنية توسيع شبكة وجهاتها حيث باتت تسيّر رحلاتها حتى الآن إلى 243 وجهة حول العالم، وذلك منذ عودة الرحلات الجوية بعد فترة من التوقف بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19). وتتطلّع الناقلات الوطنية إلى إضافة مزيد من الوجهات في الفترة المقبلة مع استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب للناقلات الوطنية ضمن شبكتها حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني الدولة والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات. وتسيّر طيران الإمارات رحلاتها حالياً إلى 100 وجهة، والاتحاد للطيران إلى 58 وجهة، وفلاي دبي إلى 44 وجهة، والعربية للطيران إلى 41 وجهة.

طيران الإمارات

ووسّعت «طيران الإمارات» شبكة خطوطها، ليصل عدد المحطات التي تغطيها حالياً إلى نحو 100 وجهة حول العالم، أي ما يعادل أكثر من 70% من عدد المحطات العالمية التي كانت تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

وتوفّر الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي، بين الأمريكتين، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، كما يمكن للمسافرين من مختلف المحطات التوقف في دبي، التي تستقبل الزوّار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وتواصل طيران الإمارات، العمل مع السلطات المحلية والدولية لاستئناف رحلاتها إلى باقي الخطوط لتلبية الطلب المتنامي على السفر، مع اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة مسافريها وطاقمها، والمجتمعات التي تخدمها.

الاتحاد للطيران

من جانبها نجحت «الاتحاد للطيران» في استعادة وتشغيل أكثر من نصف الطاقة الاستيعابية لشبكتها قبل «كوفيد 19»، وذلك مع استمرار تخفيف القيود وإضافة مزيد من الوجهات لترتفع إلى 50 وجهة حالياً. والـ 50 وجهة تشمل 14 في شبه القارة الهندية و10 في آسيا وأستراليا و14 في أوروبا و9 في الشرق الأوسط وأفريقيا و3 في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر إضافة 8 وجهات جديدة حتى مطلع يناير المقبل لترتفع الوجهات إلى 58 وجهة، حيث سيتم إضافة كازابلانكا اعتباراً من 15 ديسمبر وواشنطن وروما وسيشيل اعتباراً من 16 ديسمبر وموسكو من 17 ديسمبر وبلغراد ومينسك وبكين من يناير 2021. وتشمل الوجهات الحالية في شبه القارة الهندية كلاً من أحمد آباد، تشيناي، دكا، إسلام آباد، كوتشي، ماليه، نيودلهي، بنغالورو، كولومبو، حيدر آباد، كراتشي، لاهور، مومباي وثيروفانانثابورام، بينما في آسيا وأستراليا تشمل كل من بانكوك وجاكرتا ومانيلا وسيئول وسنغافورة وطوكيو وكوالالمبور وملبورن وشانغهاي وسيدني.

وتتضمن منطقة أوروبا وجهات: أمستردام، برشلونة، بروكسل، فرانكفورت، لندن، مانشستر، أثينا، دبلن، جنيف، مدريد وميلانو. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا كل من: عمان، بيروت، جدة، مسقط، البحرين، القاهرة، الدمام، الكويت والرياض. بينما شمال أمريكا تشمل شيكاغو، نيويورك، تورونتو.

فلاي دبي

واستأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى نحو 50% من شبكة محطاتها قبل «كوفيد 19»، حيث وصل عدد الوجهات التي تسيّر إليها الناقلة رحلات مباشرة من مطار دبي حالياً إلى 44 وجهة، موزعة على مناطق آسيا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من أصل 90 محطة كانت تصل إليها الناقلة قبل الجائحة.

العربية للطيران

وتقوم «العربية للطيران» حالياً بتشغيل الرحلات من الشارقة إلى أكثر من 41 وجهة في 20 دولة، وتسعى الناقلة إلى مواصلة استئناف رحلاتها إلى وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وعملت «العربية للطيران أبوظبي»، التي تمثل ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي، منذ أن دشنت عملياتها التشغيلية في منتصف يوليو الماضي على تسيّير مزيد من الرحلات إلى وجهات مختلفة، حيث أضافت أخيراً مدينة شاتوغرام في بنغلادش والعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة النيبالية كاتماندو والعاصمة العمانية مسقط.

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