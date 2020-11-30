81 % من المهنيين في الإمارات متفائلون بآفاق 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

أظهرت نتائج استبيان أجري على المهنيين في الإمارات أن 81% متفائلون حيال العام المقبل ولديهم مشاعر إيجابية تجاهه، فيما أبدى 6% منهم فقط تشاؤماً حياله، وذكر الــ 13% الباقون أن مشاعرهم حيال 2021 محايدة. وأجرى موقع «بيت. كوم»، للتوظيف الاستبيان، بالاشتراك مع شركة «يوغوف» البريطانية المتخصصة في إجراء الأبحاث عبر الإنترنت، وذلك ضمن استبيان يتضمن المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، لرصد مشاعرهم تجاه آفاق حياتهم المهنية في 2021.

وأوضحت النتائج أن 64% من المهنيين في الإمارات يشعرون بالتحفيز والدافع للتقدم المهني في وظائفهم، في حين أفاد 15% منهم بأن وظائفهم لا تحفزهم على التقدم، وأبدى الــ 21% الباقون حيادهم تجاه الأمر.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 76% من المهنيين في الإمارات يرون أن الراتب وباقة المكافآت والمزايا هما العاملان الأكثر أهمية في تحديد الوظيفة المثالية، فيما يرى 67% منهم أن فرص النمو المهني هي العامل الأهم، ويرى 33% منهم أن الأمان الوظيفي هو العامل الأكثر أهمية.

وأفاد 76% من المهنيين بأن لديهم طموحات مهنية يسعون إلى تحقيقها وأنهم صاغوها في صورة أهداف. وأضافوا إن ترتيب هذه الأهداف جاء كالنحو التالي: إيجاد وظيفة جديدة «58%»، تعلم مهارات جديدة «47%»، وتقاضي رواتب أعلى «43%».

وقالت عُلا حداد، مديرة الموارد البشرية لدى «بيت. كوم»: «يواجه المهنيون في المنطقة غالباً تحديات متباينة في مهنهم المختلفة، إلا أن الطموحات وطرق التفكير غالباً ما تكون متشابهة».

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