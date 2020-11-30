تثبيت أسعار الوقود في ديسمبر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ثبتت لجنة تسعير الوقود، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال شهر ديسمبر المقبل، للشهر التاسع على التوالي، ويبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من الثلاثاء أول ديسمبر 2020. وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار للشهر المقبل، حيث شملت التسعيرة ضريبة القيمة المضافة 5%، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم. وتراجعت الأسعار في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري، منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الأشهر التسعة الماضية هي الأقل خلال السنوات الأربع.

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