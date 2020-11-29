«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» تُسجّل تداولات قوية للأسهم الأمريكية رغم تقلُّبات الأسواق

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية الإسلامية على مستوى دولة الإمارات، عن تسجيل ارتفاع قوي في حجم تداولات الأسهم الأمريكية عبر منصتها في فترة تُعدّ من أكثر الأوقات تذبذباً وتقلباً في تاريخ أسواق الأسهم العالمية.

وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية، تضاعف عدد عملاء شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية الذين يتداولون الأسهم الأمريكية بمقدار أربع مرات، مما ساهم في زيادة إيرادات الشركة من مركز التداول في الولايات المتحدة بشكل لافت خلال العام 2020. ومن بين الأسهم المتميزة والمفضلة لدى العملاء أسهم شركات «تيسلا» و«مايكروسوفت» و«فايزر» و«فيسبوك» و«نايكي» وغيرها.

وقال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية: «شهدنا في الآونة الأخيرة استقرار أكبر في السوق، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية والأخبار الإيجابية حول لقاح كوفيد-19. وقد حافظت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية على أدائها المتفوق مرسّخةً التزامها بتوفير منصة تداول عالمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بأفضل التقنيات الحديثة. وتلبيةً للإقبال القوي، وسّعنا محفظة خدماتنا لتضم منصتنا اليوم أكثر من 1,200 سهماً مما يتيح للعملاء الاستثمار في الشركات الأمريكية المدرجة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويساعدهم على تنويع محافظهم واستثماراتهم في أسواق جديدة. وحقّقت هذه الخطوة نتائج إيجابية ومبشرة حيث ارتفع الطلب على تداول الأسهم الأمريكية المتوافقة مع الشريعة بأربعة أضعاف».

وفي مطلع العام 2019، أصبحت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» أول شركة وساطة مالية في دولة الإمارات ومن قلائل شركات الوساطة العالمية التي توفر خدمة تداول الأسهم الأمريكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال إتاحة الوصول إلى ما يزيد عن 1,200 سهم لشركات أمريكية عبر منصتها. وتُعدّ أيضاً شركة الوساطة المالية الوحيدة في الدولة التي تقدم خدمات التداول لدعم العملاء بشكل فوري خلال التداول (وفق توقيت ساعات التداول في البورصات الأمريكية) وتعمل باستمرار للارتقاء بتجربة العملاء من خلال الجمع بين حلولها وخدماتها الرقمية المتميزة والمشورة والدعم المخصص بحسب احتياجات كل عميل. وتوفر الشركة لعملائها إمكانية شراء وبيع الأسهم الأمريكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمُدرجة في أكبر بورصتين في العالم، وهما بورصة نيويورك وبورصة ناسداك اللتين تضمان أهم وأضخم شركات العالم.

وتقدم شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، المصنفة في المرتبة الأولى في مجال الوساطة الإسلامية في دولة الإمارات، مجموعة من المنتجات المتنوعة إلى جانب حلول إدارة الثروات التي يقدمها المصرف. وتُتيح الشركة تجربة تداول عالية المستوى عبر أدوات ذكية وسهلة مدعومة بأحدث التقنيات، إلى جانب الرسوم والعمولات التنافسية واعتماد أحدث التقنيات في منصاتها.

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