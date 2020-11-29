مراكز التسوق والترفيه بالدولة تكتسي بألوان العلم احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

تشهد مراكز التسوق وأماكن الترفيه في الدولة احتفالات مميزة باليوم الوطني تتناسب مع القيمة العالية لهذه المناسبة الغالية، ودعا دبي مول، وجهة التسوّق والترفيه الأكبر والأكثر جذباً للزوّار في العالم، ضيوفه للتسوّق وقضاء أوقات عائلية ممتعة خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة.

ويطلق دبي مول بمناسبة اليوم الوطني هذا العام حملة «تسوَّق واربح» اعتباراً من 1 إلى 5 ديسمبر، ويتيح من خلالها لمتسوّقٍ واحد فقط يومياً فرصة الفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة 50.000 درهم إماراتي. ولا يستلزم الأمر من المتسوقين سوى إنفاق 250 درهماً إماراتياً أو أكثر في المتاجر ومنافذ الطعام والترفيه في المول خلال احتفالات اليوم الوطني.

علاوةً على ذلك، تتضمن احتفالات اليوم الوطني أنشطة ترفيهية وفعاليات عالمية المستوى تعكس سُمعة دبي مول المرموقة كوجهة عائلية على مدار العام. ويمكن لضيوف المول بين 1 - 5 ديسمبر الاستمتاع بأداء فرقة تراثية جوالة في دبي مول، فضلاً عن حضور عروض موسيقية حية مرتين يومياً خلال يومي 2 و3 ديسمبر في حديقة البرج التي تقع على بعد خطوات فقط من دبي مول.

وسيبقى دبي مول مفتوحاً خلال الاحتفالات المرتقبة من الساعة 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل يومياً مع استمرار منافذ الطعام بتقديم خدماتها حتى الساعة 2 صباحاً.

علاوةً على ذلك، يمكن للمتسوقين أيضاً استخدام تطبيق دبي مول لاستكشاف أفضل العروض، وتحديد أقرب موقف سيارات لمتجرهم المفضل قبل زيارة المول.

الوجهة المفضلة لتناول الإفطار

يعتبر «دبي مول» أيضاً الوجهة المفضلة في دبي لتناول الإفطار، حيث يوفر أكثر من 80 علامة تجارية متخصصة بتقديم وجبات إفطار لذيذة. ويمكن استكشاف أكبر وأفضل مجموعة على مستوى المدينة من المطاعم والمقاهي التي تقدم وجبات الإفطار اعتباراً من الساعة 8 صباحاً، بما في ذلك «بارك إن فاشن»، و«جراند»، و«سينما باركينج». ويمكن الاطلاع على قائمة المطاعم والتعرّف عليها عبر تطبيق «دبي مول».

ومع اقتراب موسم الأعياد؛ يمكن لعشاق الموضة ارتياد «فاشن أڤينيو»، الوجهة العالمية الرائدة للأزياء الفاخرة، والاستفادة من عرض «تسوَّق الآن وادفع لاحقاً» الذي أطلقته بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. ويمكن للعملاء اختيار كيفية الدفع مع توفير «فاشن أڤينيو» وبنك الإمارات دبي الوطني برنامجاً مرناً وسهلاً لسداد قيمة المشتريات، إلى جانب عمليات الدفع بالتقسيط دون أي فوائد على مدى 3 أو 6 أشهر عند استخدامهم بطاقات ائتمان بنك الإمارات دبي الوطني. وبالنسبة للعملاء الذين يملكون بطاقة ائتمان «U من إعمار»، فسيحظون -إلى جانب خيارات الدفع المريحة- بفرصة ربح ما يصل إلى 7.5% من نقاط U بوينتس، والتي يمكنهم استبدالها للحصول على متعة مضاعفة.

ويمكن للضيوف هذا العام خوض تجارب ترفيهية ممتعة في دبي مول احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ميركاتو وتاون سنتر

ويحتفل مركز ميركاتو، وتاون سنتر جميرا، باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات بطريقة مميزة، إذ يكتسي بألوان علم البلاد وبحلة من الأضواء والأعلام التي تجسد روح الاتحاد.

ويقدم ميركاتو، وتاون سنتر جميرا، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التراثية والتي تمثل ثقافة دولة الإمارات العربية بتاريخ 1 و2 ديسمبر. تشمل الفعاليات رقصة العيالة التقليدية والعروض الوطنية الجوالة التي تجوب أروقة «ميركاتو» لتنشر الفرح وروح الاتحاد في كل مكان بين المتسوقين عدا عن ورش عمل الأطفال والورش الحرفية ليتسنى للأطفال التعبير عن سعادتهم بهذا اليوم من خلال تصميم علم الإمارات والرسومات الهدايا التذكارية.

جزيرة ياس

وكشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، عن برنامجها الاستثنائي للاحتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يتضمن مجموعة من العروض والفعاليات المميزة.

وتقدم جزيرة ياس عرضاً خاصاً للمقيمين في دولة الإمارات، يشمل خصماً بقيمة 49% على تذاكر الدخول لمدة يومين إلى مدينتين ترفيهيتين. وسيتيح هذا العرض للضيوف الفرصة لزيارة عالم فيراري أبوظبي إلى جانب ياس ووتروورلد أبوظبي أو عالم وارنر براذرز أبوظبي، مقابل 220 درهماً إماراتياً.

وسيتمكن عشاق السرعة من الاستمتاع بخصومات على الكارتينج في حلبة مرسى ياس ابتداءً من 49 درهماً للأطفال، و69 درهماً للشباب، و105 دراهم للكبار. وكذلك تتيح حلبة مرسى ياس لزوارها ممن يرتدون ألوان علم الإمارات الاستمتاع بجولتين كارتينج بسعر جولة واحدة.

ويقدم ياس مول لزواره مجموعة من الأنشطة التفاعلية والبصرية التي تسلط الضوء على مسيرة دولة الإمارات وأبطالها على مدى السنوات الـ49 الماضية، والحاضر، والخمسين عاماً المقبلة. وتشمل الفعاليات جداراً زمنياً تفاعلياً، وتجربة استثنائية في الإضاءة والتصوير الفوتوغرافي في كشك التصوير الضوئي في دولة الإمارات، وتجربة الواقع المعزز لمشاهدة مهمة «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ مع رائد الفضاء هزاع المنصوري.

كما يعتزم «ياس مول» تحقيق رقم قياسي جديد عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، والذي سيصطبغ بألوان العلم الوطني الإماراتي، في يوم 2 ديسمبر القادم. وسيتم عرض مجسم الزجاجة العملاقة في ساحة تاون سكوير في قلب ياس مول، ليتمكن جميع الزوار والمتسوقين من مشاهدة محاولة تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس مباشرةً.

وكذلك، سيتزين ياس مول بألوان علم دولة الإمارات من الداخل والخارج، ليتيح لزواره فرصة الاستمتاع بالتسوق مع خصومات تصل إلى 90% بمناسبة اليوم الوطني.

كما سيتم إضاءة فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس في ياس مارينا بألوان علم الدولة.

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