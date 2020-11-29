رجال أعمال وخبراء : شهداء الإمارات مصدر فخرنا ومن تضحياتهم نستمد العزم والقوة والإرادة

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون في الدولة، أن يوم الشهيد شاهد على روح الفداء التي سطرها جنودنا البواسل، مشيرين إلى أن الاحتفال بهذا اليوم، يرسخ شعورنا بالفخر للانتماء لهذا الوطن، ويشكل فرصة لنستذكر جهود الآباء المؤسسين، الذين يمثلون نموذجاً إنسانياً وحضارياً في البناء والعطاء والتلاحم بين القيادة والشعب.

مؤكدين أن شهداء الإمارات مصدر فخرنا واعتزازنا، ومن تضحياتهم نستمد العزم والقوة والإرادة، فقد سطروا في التاريخ صفحات خلدت ولاءهم وانتماءهم وحبهم لوطنهم، فتضحياتهم تخط صفحات جديدة من الإنجازات الحضارية التي تضاف إلى مسيرتنا المشرّفة والمتواصلة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيـس مجلس الوزراء حاكــم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومؤكدين التزامنا بالوقوف صفاً واحداً للحفاظ على راية إماراتنا شامخةً في سماء المجد.



مبعث الفخر والشرف

وقال سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: في "يوم الشهيد" نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مكتسباته، والدفاع عن العزة والكرامة، كي تظل راية الإمارات عالية خفاقة، شاهدة على تضحيات أبطال سطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن الغالي، لتبقى سيرتهم مبعث فخر وشرف لنا وللأجيال القادمة، نستلهم منها قيم الكرامة والوطنية والانتماء والتلاحم الوطني والاصطفاف حول قيادتنا الرشيدة.

وتابع المدفع: إن تضحيات شهدائنا الأبرار دين علينا يستوجب منا جميعاً أن نعمل بتفان وإخلاص في سبيل إعلاء راية الإمارات التي سقتها دماء الأبطال رفعة وكرامة، ووفاء لنهج الآباء والأجداد، وفي سبيل أن تبقى دولتنا عزيزة ومنيعة.

وختم قائلاً: في هذا اليوم يشمخ الوطن من جديد، فالأوطان لا تُبنى إلا بتضحيات أبنائها وببذل الغالي والنفيس من أجل رفعتها وتقدمها ورقيها، ولسان حالنا يدعو الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن يحمي دولة الإمارات ويسدد خطاها لكل ما فيه مصلحة أبنائها وخير الإنسان أينما كان.



وطن العزة والمجد

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد ذكرى وطنية تكرم فيها الإمارات شهداء الوطن المخلصين الذين استشهدوا من أجل الدفاع عن الوطن وصون الأرض، واصفاً جنود الإمارات البواسل بأنهم حماة الاتحاد ومصدر فخر واعتزاز كل أبناء دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه المناسبة الغالية على وطن العزة والمجد تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والانتماء للأرض والقيادة.

وأضاف العويس: إن أبناء الإمارات يثبتون كل يوم أنهم صف موحد وقلب واحد خلف قيادتهم، ومستعدون دائماً وأبداً لتقديم الغالي والنفيس وتأدية واجبهم الوطني، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه ومواجهة التحديات في كافة ميادين الشرف وساحات البطولة والعطاء.

وختم قائلاً: إننا في هذا اليوم الوطني المجيد، نعاهد دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشهداءنا الأبرار وذويهم الشرفاء، بأن نبقى على العهد والوفاء للذود عن كل حبة تراب من تراب الإمارات، ونلبي نداء الواجب، حيث يستدعي الأمر للحفاظ على مصالح دولتنا ومكتسباتها وإنجازاتها التاريخية ولترتفع راية عزها وشموخها عالياً أكثر وأكثر.



فخر واعتزاز



قال عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أسمى نماذج العطاء والتضحيات نستذكرها جميعاً في "يوم الشهيد" الموافق 30 نوفمبر من كل عام، فالمناسبة تبعث الفخر والاعتزاز بما قدموه شهداء الوطن الأبرار في مياديين العزة والكرامة للدفاع عن أمن الإمارات لتبقى راية دولتنا عالية خفاقة.

فالاخلاص والتضحية نهج أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، ولا شك أن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة يُعد تجسيداً لتماسك دولتنا ووحدتها وبذل الغال والنفيس لإعلاء راية



تلاحم وطني



وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن يوم الشهيد، يمثل ذكرى وطنية عظيمة نوجه من خلالها تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار، الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والشهادة والعطاء، التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات، مؤكدين بأنهم على قدر عالٍ من المسؤولية في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية السامية، والمحافظة على راية الوطن خفاقةً شامخة في سماء العز، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد عمق تلاحمنا الوطني وقوة اتحادنا وعظمة بطولات شهدائنا الذين لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب، ونصرة الحق في ساحات وميادين العزة والمجد.

وأشار المزروعي في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: إن تضحيات شهدائنا الأبرار هي نموذجاً مشرف لنا ولأجيالنا في معاني العطاء والانتماء للوطن وستبقى ذكراهم خالدة متجددة في وجداننا، مؤكداً أن قيادة الدولة الرشيدة تعتز بتضحيات أبناء الوطن وتحرص على الوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وتبادلهم الوفاء بالوفاء، ويمثل إحياء هذه المناسبة الوطنية تكريماً لشهداء الوطن وإعلاء لقيم الوفاء والولاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، ويؤكد أن دولة الإمارات لا تنسى أبداً أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء لها.

وقال المزروعي: لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه بأسمى مشاعر التقدير والاحترام لأمهات الشهداء وذويهم، الذين زرعوا حب الوطن والولاء والانتماء في نفوس أبنائهم، واليوم نجدد العهد بأن نواصل المسيرة مقتدين بتضحيات شهدائنا، وأن نقدم كل ما نملك من طاقات وإمكانات ونضعها في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ليبقى اسم الإمارات عالياً في كافة المحافل، ولتبقى أرض الإمارات واحة للسلام والاستقرار.



أروع الأمثلة



وقال المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة: "يُعد «يوم الشهيد» مناسبةً وطنيةً عزيزة على قلوبنا جميعاً، نستذكر خلالها تضحيات جنودنا البواسل، ونحتفي ببطولاتهم في ميادين العزة والمجد والكرامة، ونعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات البَرَرة اللذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبذل، وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وارتقوا شهداءَ أثناء تأدية واجبهم المقدس. وباتت لهذا اليوم مكانةٌ خاصة في وجدان كل مواطنٍ إماراتي، ففيه نخلد ذكرى أبطالٍ بذلوا الغالي والنفيس، ورجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهبّوا لتلبية نداء الوطن والواجب وإعلاءً لكلمة الحق ونُصرةً للقضايا العادلة. وفي هذا اليوم الذي نستذكر فيه أمجاد قواتنا المسلحة، تنحني الهامات إجلالاً للتضحيات المشرفة التي سطرها جنودنا الميامين، وتقديراً لبطولاتهم المجيدة وشجاعتهم التي لا تُضاهى في الذود عن حمى الوطن وإبقاء رايته خفاقةً في العلياء. وإننا في «منطقة عجمان الحرة»، نشارك وطننا في إحيائه يوم الشهيد واستذكاره لتضحيات أبطالنا، مجددين العهد على الولاء المُطلق لقيادتنا الرشيدة، والوفاء لنهج شهدائنا الباقين في ذاكرة الوطن والمُخلَّدين في سجلات التاريخ، والاعتزاز ببطولاتهم وتضحياتهم التي نعتبرها أوسمةً على صدورنا ومنارةً نستلهم منها العزيمة والإصرار والثبات في حماية ثرى وطننا الغالي، وضمان استقراره وإعلاء شأنه واستمرارية مسيرة ازدهاره ونمائه."



الولاء والتلاحم



وقال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي في تصريح أدلى به بمناسبة يوم الشهيد: "إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها حكومةً وشعباً تضحيات شهداء الوطن وأبناءه البررة، الذين قدموا أرواحهم الغالية لتظل راية دولتنا الإمارات خفاقة وعالية."

وأضاف السويدي: "تأتي هذه المناسبة كل عام لترسخ في نفوس أبنائنا أعظم قيم البذل والوفاء، ولتسطر معاني الولاء والتلاحم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولتؤكد قوة النسيج الإماراتي في مواجهة وتطويع التحديات والأزمات. كما نثمن عالياً تضحيات أسر الشهداء وبطولات جنود قواتنا المسلحة الذين يمثلون مصدر اعتزازٍ وفخر للأجيال الحالية والقادمة."



وسام شرف

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: إن التضحيات التي سطرها شهدائنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لنا جميعاً، ويأتي يوم الشهيد ليكون تخليداً لهذه التضحيات التي تؤكد عمق ولاء ووفاء أبناء الإمارات لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، فهو درس للأجيال المتعاقبة، يغرس فيهم التعبير الصادق عن الانتماء والولاء، والاعتزاز بالواجب الوطني.

وأضاف سعادة المناعي: إن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يحمل دلالات سامية تجسد حرص القيادة الرشيدة على تخليد ذكرى أبنائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن قيم نبيلة شكّلت تاريخ دولة الإمارات وحضارتها، وهو ما يمثل دافعاً قويّاً لدى كل مواطن لمزيدٍ من البذل والعطاء، ويؤكد أننا جميعاً جنود مرابطون في حماية الوطن، لتقديم كل ما نمتلك من غالٍ ونفيس، كي تظل الإمارات منارة للتقدم والازدهار، وصرحاً شامخاً بأبنائها.

وتابع سعادة المناعي: لقد أثبت أبناء الإمارات للعالم أجمع أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة لا يثنيهم شيء عن القيام بواجبهم تجاه أوطانهم، وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، ونصرة الحق والعزة والمجد، وفي هذه المناسبة الغالية نجدد الولاء للقيادة الرشيدة، ونعاهدها على أن نبقى جنوداً مخلصين لرفع راية الوطن خفاقة في الميادين كافة.



كوادر العز والفخر

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها: "نستذكر اليوم بطولات أبناء الإمارات البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن والذود عنه بتضحيات ستبقى محفورة في ذاكرة ووجدان أبنائه المخلصين".

وأضاف الظاهري: "يوم الشهيد عنوان لأسمى معاني حب الوطن والالتفاف حول قيادته الرشيدة، ونستحضر من خلاله ذكرى أبنائنا الذين ارتقوا إلى بارئهم في ميادين العزة والكرامة. واليوم، نشهد صوراً جديدة من التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن من كوادر العز والفخر في خط الدفاع الأول، الذين يقفون صفاً واحداً لمجابهة تحديات وباء (كوفيد-19)، والذين نفاخر بهم القاصي والداني، داعين المولى عز وجل أن يبرأهم بحفظه ورعايته".

واختتم الظاهري: "رحم الله شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة، وجزاهم الله وأهلهم عنا خير جزاء، والذين سنبقى على دربهم، وعلى العهد خلف قيادتنا الرشيدة للحفاظ على المكتسبات، والبناء على ما تحقيقه من إنجازات في سبيل رفعة وكرامة هذا الوطن المعطاء".



تكريم وتخليد



وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الإمارات قدمت نخبة من أبنائها ليرتقوا شهداء في سبيل رفع راية الحق والحفاظ على أمنها واستقرارها، وإن الاحتفال بيوم الشهيد، هو أسمى تكريم وتخليد لأرواح الرجال الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن، وتقديرا لبطولات القوات المسلحة الإماراتية، ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم، لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وأضاف العوضي: إن يوم الشهيد هو يوم وطني يقف فيه أبناء الإمارات وقفة اعتزاز واحدة لتكريم أرواح شهدائهم الأبرار الذين ضحوا بحياتهم وسيّجوا بدمائهم الزكية أمن وسلامة الوطن، وفي هذا اليوم، نجدد العهد أن نبقى دائما جنودا أوفياء لهذا الوطن وقيادته، ونشيد بتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الوطن ودرعها الحصين، سائلين المولى عز وجل، أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الرشيدة للدولة.



ملاحم العز والبطولة



وقال مسؤولو الإدارة التنفيذية وموظفي شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يوم الشهيد هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، ووقفة إجلال وإكرام للتعبير عن قيم التضحية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنواناً للسلام والإنسانية. لقد سطر شهداء الدولة بدمائهم الزكية ملاحم العز والبطولة، وقدموا الغالي والنفيس من أجل نصرة الحق وإعلاء كلمته دفاعاً عن مقدرات الوطن ومكتسباته. سيبقى يوم الشهيد مناسبة خالدة في قلوبنا جميعاً نستذكر فيها تضحياتهم التي لا تغيب عنا أبداً، ونعلم أبنائنا من خلالها معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة تحت راية الفخر والاعتزاز".



ملحمة حقيقية

وقال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: "في يوم الشهيد، نحيي ذكرى شهداءنا وأرواحهم الطاهرة التي أزهقت فداءً للوطن وحمايةً لرايته الخفاقة عالياً، حيث يمثل هذا اليوم قيم التضحية وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الحكيمة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنواناً للتسامح والسلام والإنسانية. ونستذكر اليومَ عطاءات شهدائنا الأبرار الخالدين في وجدان الوطن، الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة حقيقية في تاريخ الأمة، من أجل الوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلوم واستقرار الأمن، وضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية دفاعاً عن الأمة.

ونقف في مجموعة المسعود تخليداً ووفاءً لتضحياتهم وأرواحهم التي وهبوها خلال تأديةِ مهامهم وواجباتهم داخل الوطن وخارجه في كافة الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية، وننحني إجلالاً وإكراماً لتضحياتهم، مجددين عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الحكيمة وجيشنا الباسل الذي يمثل الدرع الواقي لاتحادنا الراسخ، والدافع الحقيقي للأجيال الجديدة للتسلح بالعزيمة والإصرار على إكمال مسيرة التقدم والريادة والنماء لتبقى راية الإمارات عالية."



معاني الوفاء والفداء



وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": "نحتفي اليوم بتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين سطّروا أبرز معاني الوفاء والفداء لوطننا الغالي، وضحّوا بأرواحهم الطاهرة من أجل نصرة الحق والحفاظ على منعة وعزّة دولة الإمارات الغالية. إن يوم الشهيد يرمز إلى القيم الوطنيّة والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، وهو بمثابة تكريم من قيادتنا الرشيدة "حفظها الله" وشعب الامارات لتضحيات أبناء الوطن البواسل الذين قدموا أسمى وأروع التضحيات دفاعاً عن الوطن وقيم الحق.



تحية إكبارٍ وإجلال



وقال سالم أحمد الموسى رئيس مجلس إدارة شركة "فالكُن سِتي أوف وندورز": "في يوم الشهيد، تنحني هاماتنا تقديراً لتضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أروع ملاحم الشجاعة في ساحات المجد والكرامة، وبذلوا أرواحهم فداءً للوطن وصوناً لأمنه واستقراره، ونستذكر بفخرٍ واعتزاز بطولات جنودنا الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن، ونوجه تحية إكبارٍ وإجلال لذوي كل من نال شرف الشهادة خلال أداء واجبه العسكري المقدس، سائلين المولى عزَّ وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان. وتتجلى في هذا اليوم العظيم مشاعر حب الوطن والانتماء إليه والاعتزاز برايته، والولاء المطلق للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قيادةٌ بَنت بإستراتيجيتها الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية وطناً شامخاً ومتقدماً، وباتت الإمارات في ظلها نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم والازدهار وأرضاً للتسامح والتآخي، يحرسها جيش قوي وجنودٌ أوفياء، وشعبٌ مؤمن بقدرة جيشه وكفاءته في مواجهة كافة التحديات، وشبابٌ متسلحٌ بالعلم والإرادة والعزيمة لحماية دولتنا وضمان استمرارية تقدمها وتطورها في مُختلف المجالات. ومن دواعي فخرنا واعتزازنا في «فالكُن سِتي أوف وندورز» أن نشارك وطننا احتفاءه بيوم الشهيد، لنحيي معاً بطولات وتضحيات جنودنا في ميادين الشرف والعزة، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة الاسهام في نهضة وطننا وقوته ونمائه وإعلاء رايته، ومتابعة مسيرة البناء والريادة والتطور."



وفاء وانتماء



وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: "إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء، وحب الوطن كقيم أصيلة ومتوارثة في المجتمع الإماراتي، فأبناء الإمارات مستعدون دائماً لتقديم أغلى ما يملكون فداء لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة".

وأضاف الشامسي: "إننا في هذا اليوم نقف إجلالاً وإكباراً لأرواح الأبطال الذي سطروا بدمائهم أنبل قصص التضحية والعطاء في ميادين العز والكرامة، وأصبحوا مصدر فخر لنا وللأجيال المقبلة، بحيث أصبحوا قدوة تجسد قيم الوفاء والولاء والانتماء ببسالتهم وشجاعتهم واخلاصهم لتراب الوطن، وستظل تضحياتهم مناراً يضيء لنا الطريق كي نواصل بعدهم البذل والعطاء والتميز والعمل المخلص الجاد لنرد الجميل للوطن، ونساهم في تقدمه ورفعته وإعلاء شأنه".

وأكد الشامسي أن "أجدادنا علمونا أن الأوطان لا تبنى إلا بتضحيات أبنائها، وأن أسمى معاني العطاء هو تلبية نداء الوطن بالأرواح إعلاءً لقيمه الراسخة، ودفاعاً عن مبادئه وثوابته الأصيلة، ولهذا يأتي يوم الشهيد ليكون تخليداً لتلك التضحيات التي تؤكد عمق ولاء المواطن لوطنه وقيادته؛ فهو درس للأجيال القادمة، يغرس فيهم التعبير الصادق عن الانتماء والولاء، والاعتزاز بالواجب الوطني، ويخلِّد في ذاكرة الوطن قيم التضحية والوفاء لبطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال سطروا في تاريخ الوطن عزة ومجداً وفخراً، فنالوا شرف الشهادة في سبيل الله".



وقفة فخر



قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بمناسبة «يوم الشهيد»: نقف اليوم بهذه المناسبة وقفة فخر واعتزاز لنستذكر تضحيات وبطولات شهداء الوطن البواسل وأبنائه الأبرار، الذين وهبوا أرواحهم في الدفاع عن هذا الوطن الغالي ونصرة المظلوم وتحقيق العدل.ويجسّد «يوم الشهيد» نموذجاً مميزاً يحمل بين طياته الكثير من مفاهيم العزيمة والشجاعة والصبر والإصرار التي تترجم التلاحم الوطني بين القيادة وأبناء الوطن، مؤمنين بأنّ هذا اليوم سيظل ذكرى خالدة في تاريخ الوطن تتحدث بها الأجيال في كل زمان وكل مكان. وأضاف: «وتعد هذه الذكرى، شاهدة على روح الفداء، التي سطرها جنودنا الشجعان في شتى الميادين بدمائهم الزكية، ورسخ شعورنا بالفخر للانتماء لهذا الوطن، كما تشكل فرصة لتسليط الضوء على تضحيات جنود الإمارات البواسل في حماية حدود الوطن ومكتسباته، والتي سنرويها جيلاً بعد جيل؛ لنؤكد من خلاها عزة الوطن وقوته، ويعكس يوم الشهيد تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وحرصها على تكريمهم وتخليد ذكراهم لتستمر على مر العصور. كما ننتهز هذه الفرصة والذكرى العظيمة لنوجه التحية لأمهات وأسر شهداء الوطن، الذين قدموا فلذات أكبادهم، في سبيل رفعة الوطن».

أحرف من نور

وقال سالم السويدي ـ مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بمناسبة يوم الشهيد نفتخر كل عام بمناسبة يوم الشهيد، وما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات في سبيل رفعة دولتنا، فلقد سطر شهداء الوطن أسمائهم بأحرف من نور في تاريخ الامارات، فأي عطاء وتضحية بعد الشهادة في سبيل الوطن.

فالمناسبة لها طابع خاص في نفوسنا جميعاً نُحيي خلالها بطولات وتضحيات لجنود نالوا شرف الشهادة، "رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان".



روح الشجاعة



وقال محمد الشرف نائب رئيس تنفيذي أول، إدارة المرافق، مجموعة التزام لإدارة الأصول: "نحتفي اليوم بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا وهي يوم الشهيد، لنستذكر تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن ودفاعاً عن أمنه، ليقدموا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والبطولة في ميادين العزة والشرف. في هذا اليوم المجيد، نجدد التعبير عن فخرنا واعتزازنا بشهدائنا الأبرار وبالملاحم البطولية التي سطروها دفاعاً عن تراب الوطن، ونؤكد تقديرنا لتضحيات هؤلاء الأبطال ليبقى وطننا شامخاً وتبقى راية الحق عاليةً خفاقة، وللتواصل مسيرة البناء والتنمية والازدهار التي تنهجها بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة.

وإنَّ ما قدمه شهداؤنا من تضحيات يجسد أعلى درجات الإخلاص والتفاني والتضحية في سبيل الوطن، وهي قيمٌ متأصلة في نفوس الإماراتيين، ويشكل تكريساً لنهج أصيل أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حين قال: "علينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن والدفاع عنه بنفس الروح والشجاعة التي تحلى بها أسلافنا". ولا يسعنا في هذا اليوم سوى الوقوف إجلالاً أمام تضحيات شهداء الإمارات، وتأكيد اعتزازنا ببطولاتهم المجيدة التي نعتبرها مصدر فخر لنا وللأجيال القادمة. ونجدد في "مجموعة التزام" عهدنا على صون ذكرى شهدائنا وجعلها نبراساً نهتدي به للاستمرار في مسار التنمية والتقدم والنهضة، تيمناً بالرؤية الحكيمة والنهج السديد لقيادتنا الرشيدة."

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