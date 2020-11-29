" إمباور" تشجع المتعاملين على الاستهلاك الأمثل للطاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور: ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، والتي ترجمها قرار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه من 6.5 فلس لكل كيلووات ساعة إلى 5 فلوس بالنسبة للكهرباء، ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل جالون مياه، يؤكد الحرص العالي من المجلس ترسيخ مكانة الإمارة في توفير خدمات الكهرباء والمياه بأسعار تنافسية على مستوى عالمي.

ودعا بن شعفار المتعاملين الى التفاعل مع القرار عبر المزيد من الاستهلاك الأمثل لتلك الخدمات عبر ممارسات مستدامة تعكس الوعي بأهمية حماية الموارد وتساهم في تحقيق وفورات في استهلاك الوقود اللازم لإنتاج الطاقة وبالتالي ينعكس إيجابيا على قيمة فواتير المتعاملين أنفسهم.

مؤكدا على أن إمباور تواصل على تطبيق التنمية المستدامة المخطط لها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

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