"دوبز" تنجز إجراءات السفر في المنزل لركاب طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أبرمت "دوبز DUBZ"، التابعة لدناتا والرائدة في تكنولوجيا الأمتعة والخدمات اللوجستية، شراكة مع طيران الإمارات وأصبحت الآن تقدم خدمات إتمام إجراءات السفر في المنزل لركاب الناقلة.

وتتيح خدمات "دوبز" المبتكرة لركاب طيران الإمارات المغادرين من دبي بدء تجربة سفرهم الآمنة بإتمام الإجراءات وتعقيم الأمتعة وإكمال اختبار PCR بسرعة وكفاءة في منازلهم.

ويتمتع العملاء أيضاً بخيار حجز خدمات "مرحبا" للاستقبال والمساعدة والمرور بسرعة عبر كاونترات الهجرة في المطار. ويمكن لمسافري طيران الإمارات حجز هذه الخدمات عبر الإنترنت حتى 24 ساعة قبل موعد الرحلة والحصول على الخدمة بين 24 ساعة و8 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة المحدد.

وأعرب الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في "دوبز" عمر أبو فرج عن سعادته بتوفير خدمات الشركة لركاب طيران الإمارات. وقال: "الابتكار في جينات طيران الإمارات ودوبز، وآمل أن يقوم هذا التعاون على ثقافة الإبداع لتزويد ركاب الناقلة العالمية بتجربة سفر آمنة وسلسة. ونتيجة للتحديات والأوضاع الراهنة، أصبح هناك حاجة ماسة لهذه المبتكرات المطلوبة من الركاب والعاملين في صناعة الطيران على السواء".

ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل بسهولة على الموقع الشبكي للناقلة.

ويؤدي هذه المهمة وكلاء ترانسجارد، حيث يقومون بإصدار بطاقات صعود الطائرة ووزن الأمتعة وتعقيمها وتثبيت الملصقات عليها والتأكد من تسليمها في المطار وتحميلها على الطائرة. وتُعقّم الأمتعة بطبقة واقية تمتد فعاليتها حتى 72 ساعة.

كما يمكن للمسافرين أيضاً حجز اختبار "كوفيد-19" قبل السفر براحة في منازلهم على أيدي أخصائيين طبيين وإرسال النتائج رقمياً، مع شهادة طبية بالخلو من الفايروس في غضون 24 إلى 48 ساعة لتلبية متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وتتوفر خدمة إتمام إجراءات السفر لركاب طيران الإمارات المسافرين في جميع الدرجات برسوم تبدأ من 169 درهماً on emirates.com.

وتتوفر خدمات "دوبز" المبتكرة للمسافرين من دبي مع 10 ناقلات جوية، بما فيها طيران الإمارات، وهذه الناقلات مدرجة على الموقع DUBZ.com.



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