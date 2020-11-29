المصدر: دبي- البيان

تم إطلاق الدورة الثانية من «آفاق أوتو فيست» لتمويل السيارات، التي أطلقتها «آفاق الإسلامية للتمويل»، حيث تنتظر الزّوّار مفاجآت كبيرة، تضمّنت عرض طائرة مروحية، وقارب عملاق من صنع شركة «آي إم جي» الوطنية. ويقدم «آفاق أوتو فيست»، الذي يستمر حتى 5 ديسمبر في «لاست اكزت» - الخوانيج، حزمة من عروض التمويل الحصرية، بنسبة ربح تبلغ 0 %، وتشهد الفعالية نمواً في عدد الزوّار، بالمقارنة مع زّوار الدورة الأولى من مهرجان التمويل، التي أقيمت في أكتوبر.

وأكّد راشد م القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، أن الابتكار هو عنصر رئيس في استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير منتجات تمويل متطورة، وتلائم الشريحة الأوسع من المستهلكين، وأضاف: دفعتنا جائحة «كوفيد 19»، إلى تكثيف الجهود، وابتكار أفكار جديدة تخدم عملاء «آفاق الإسلامية للتمويل»، وتعزّز العلاقة معهم على أسس الشفافية، وتقديم أفضل تجربة للعميل. وساهمت فكرة طرح منتج لتمويل مروحية وقارب، في جذب المزيد من الزوّار إلى «آفاق أوتو فيست»، الذي يفتح أبوابه من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، والاطلاع على عروض ومنتجات التمويل المبتكرة، لشراء سيارة أحلامهم، بنسبة ربح تصل حتى 0 %.

ويقوم فريق متخصص بالإجابة عن استفسارات زوّار المعرض، حول مواصفات السيارات، وكيفية التمويل، وتسهيل إجراءات التمويل بصورة سريعة ومبسطة، بل والحصول على الموافقات اللازمة خلال دقائق فقط، بالتعاون مع 6 وكلاء للسيارات بدبي، هم شركة الطاير للسيارات «آي جي إم سي»، «الكندي للسيارات»، «الوطنية للسيارات»، قوارب «آي إم جي»، «شركة الجزيري للسيارات»، «جيبرز»، و«تريك بايكس».

ووفقاً لهذا البرنامج، تقدم آفاق لعملائها تمويلاً للسيارات، يصل إلى 500 ألف درهم، ضمن خطة سداد مرنة لشراء المركبات الجديدة والمميزة، تصل إلى 5 سنوات، وتوفر إمكانية تسديد القسط الأول بعد 6 أشهر، مع موافقات سريعة، وغيرها من المزايا المتنوعة. ويقدم «آفاق أوتو فيست»، فرصة اقتناء قوارب من صنع شركة «آي إم جي»، وهي شركة تصنيع في دبي لقوارب الصيد بأعلى المعايير في التصميم والأداء والكفاءة. وهناك فرصة للاطلاع على مروحية مدنية، تستخدم في مجموعة واسعة من الوظائف، مثل تقديم الخدمات الطبية الطارئة، ومكافحة حرائق الغابات.

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