«رويال جت» توقع اتفاقية لتطوير طائراتها من طراز بيونغ بيزنس جت

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مؤخراً شركة رويال جت لخدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات ومقرها أبوظبي اتفاقية مع كل من AMAC Aerospace ومقرها في سويسرا وشركة Slash Design ومقرها أبوظبي لتطوير طائرتين بأسطولها من طراز بوينغ بيزنس جت بتصميم حديث وتقنية عالية بهدف تقديم تجربة مميزة لعملاء الشركة من الشخصيات المهمة.

وتعد AMAC Aerospace واحدة من أبرز الشركات في العالم في مجال صيانة وتطوير طائرات رجال الأعمال وكبار الشخصيات. وستقوم الشركة بتطوير أجهزة الترفية للركاب وتطوير وسائل الاتصال والإنترنت إضافة إلى إعادة تصميم وتحديث أثاث مقصورة الركاب. وتعتمد AMAC في تحديثها للمقصورة على تصميم متطور ابتكرته شركة Slash، وهي واحدة من الشركات البارزة في تقديم مفاهيم التصميم المميز في المنطقة، واعتمدت الشركة في تصاميمها على مواد عالية الجودة لتعكس هوية العلامة التجارية الجديدة لشركة رويال جت.

وأوشكت الأعمال بأول طائرة بوينغ بيزنس جت من أسطول الشركة على الانتهاء. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالطائرة الثانية في الأيام المقبلة. وستكون هاتان الطائرتان هما ثالث ورابع طائرة من بوينغ بيزنس جت ضمن أسطول رويال جت التي يتم تطويرهما لتلبية احتياجات العملاء وتقديم أعلى سرعة اتصال متاحة.

وقال روب ديكاستري، المدير التنفيذي لشركة رويال جت: ساهم التعاون مع شركائنا في الوصول إلى منتج متميز بطائرة بوينغ بيزنس جت التي تم تطويرها مؤخراً. وتعد هذه فرصة لنقدم للعالم هوية جديدة لعلامتنا التجارية والبدء بتقديم مفهوم تجربة عملاء أكثر تطوراً. وستمكننا هذه الطائرة من تعزيز مكانتنا كإحدى الشركات العالمية المتميزة في مجال الطيران الخاص المميز من خلال قدرتنا على توفير وسائل الترفيه والمتعة التي يفضلها ضيوفنا كلٌ حسب رغباته. وستعرض رويال جت بالطائرات التي يتم تطويرها مؤخراً لعملائها من كبار الشخصيات في قاعدتها بمطار أبوظبي.

ويتكون أسطول رويال جت من 10 طائرات 8 منها من طراز بوينغ واثنتان من طراز بومباردييه، ما يجعل الشركة أكبر مشغل لطائرات بوينغ بيزنس جت لكبار الشخصيات ورجال الأعمال في العالم.

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