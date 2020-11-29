هيتشز أند غليتشز: خدمات الصيانة عبر الإنترنت وحسب الطلب عامل رئيسي للحفاظ على المستأجرين

المصدر: دبي - البيان

أكد كيلفن فارغيز مدير شركة هيتشز أند غليتشز أنه في عالمٍ بات فيه المستهلكون أكثر اعتياداً على الاستجابة الفورية لطلباتهم، بات من الضروري أن يلجأ مطورو وأصحاب العقارات إلى تقديم خدمات صيانة سلسة عبر الإنترنت وعند الطلب، لا سيما للمستأجرين الأكثر انغماساً في الجانب التكنولوجي. على غرار شركات أمازون وأوبر، يحتاج المطورون إلى أن يكونوا أكثر استجابةً للمستأجرين.

ووفقاً للتقرير الصادر عن شركة تشيسترتنس الدولية للاستشارات العقارية عن واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2020، فقد انخفضت معدلات الإيجار بنسبة 5.8% على أساس سنوي، في حين تتوقع شركة «فاليوسترات» الاستشارية، أنه بعد تسليم 57,000 وحدة عقارية عام 2019، فإنه من المنتظر تسليم 35,000 وحدة هذا العام، مقابل 67,000 وحدة عقارية عام 2021.

وأضاف فارغيز: "في ضوء ذلك، من غير المرجح أن تتغير المعايير في السوق، ما لم نشهد زيادة كبيرة في الطلب مجدداً. نظراً للفوائد التي تعود على كل من المالك والمستأجر، فإن الاستعانة بطرف ثالث لتقديم خدمات الصيانة، مع حلول مبتكرة ومتكاملة، بات توجهاً سائداً، يحظى بإقبال كبير على نطاقٍ واسع. وهذا وضع مربح لكلا الجانبين، حيث يوفر الراحة والسعادة للمستأجرين، مقابل خفض التكلفة والمحافظة على جودة العقار للمالكين.

وكانت هيتشز أند غليتشز التي تمتلك مكاتب في دبي وأبوظبي والشارقة، أطلقت في وقتٍ سابق من هذا العام، منصة رقمية ذكية متطورة بالتعاون مع مجموعة ماج للتطوير العقاري، والتي أتاحت الفرصة لكل من المستأجرين والملاك الذين يعيشون في أحد مشاريع ماج، من الاستفادة من خدماتها في مجال الصيانة المنزلية.

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