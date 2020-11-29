ماستركارد و«المشرق» يطلقان خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف للشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك المشرق وماستركارد تعاونهما لإطلاق خدمة Tap On Phone الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر هذا الابتكار، الذي تم طرحه بدعم من تقنية بوابة الدفع من ماستركارد، جزءاً من خدمة القنوات المتعددة SME in a Box الأشمل التي جرى إطلاقها في وقت سابق من هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخراً حول تغير سلوك المستهلكين نحو المدفوعات اللاتلامسية بأن 82% من المتسوقين في دولة الإمارات يفضلون طريقة الدفع اللاتلامسية، وأكد ما يقرب من 64% من المشاركين في الاستطلاع بأن الوباء دفعهم للحدّ من استخدام النقود، بينما أكد 81% بأنهم سيستمرون في استخدام أشكال الدفع الرقمية حتى ما بعد انتهاء الوباء، مما يشير إلى أن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سيبقى لفترة طويلة.

ولا يزال العديد من صغار التجار المحليين غير قادرين حالياً على قبول المدفوعات الرقمية على الرغم من معايير الأمان والراحة والقيمة العالية التي يمكن أن تقدمها لأعمالهم على مستوى زيادة المبيعات. وعادة ما تكون أنظمة نقاط البيع التقليدية التي يستخدمها كبار التجار مرتفعة التكلفة، وتستغرق الكثير من الوقت لإعدادها والتدريب والتعامل معها بالشكل الصحيح. وتعتبر خدمة Tap On Phone تقنية دفع رقمية بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة جرى تطويرها لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما العاملة في صناعة الطعام والشراب والخدمات المشابهة مثل توصيل الطعام وسوق المزارعين.

ويعمل Tap on Phone على تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى أجهزة آمنة لقبول المدفوعات من البطاقات اللاتلامسية ومحافظ الهاتف المحمول وحتى الساعات الذكية – وكلّ ذلك دون فرض أية تكلفة إضافية على شراء المعدات أو إعداد الخدمة. ويمكن للشركات تنزيل تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول والبدء بتقديم الخدمة لعملائها على الفور، من أجل تزويد المستهلكين بتجربة سداد آمنة ومرنة وسلسة وسهلة الاستخدام.

وقال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات في بنك المشرق: فرض انتشار وباء «كوفيد 19» ضغوطاً كبيرة على جميع الشركات عبر مختلف الصناعات والمناطق. واضطرت العديد من الشركات الصغيرة التي كانت تقبل المدفوعات النقدية فقط للتكيف مع أساليب جديدة من خلال نقل أعمالها إلى الإنترنت وتقديم وسائل حديثة أكثر أماناً وراحة للدفع مثل الحلول اللاتلامسية. وقد كانت خدمات بوابة الدفع من ماستركارد شريكاً موثوقاً للمشرق منذ سنوات، ونحن سعداء بأن مضافرة جهودنا ستسهم في إتاحة هذا الحلّ الجديد للآلاف من الشركات الصغيرة في الإمارات.

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