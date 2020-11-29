سيف المدفع: ذكرى شهدائنا ستظل مبعث فخر وشرف لنا وللأجيال القادمة

المصدر: الشارقة - البيان

قال سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: في «يوم الشهيد» نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مكتسباته، والدفاع عن العزة والكرامة، كي تظل راية الإمارات عالية خفاقة، شاهدة على تضحيات أبطال سطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن الغالي، لتبقى سيرتهم مبعث فخر وشرف لنا وللأجيال القادمة، نستلهم منها قيم الكرامة والوطنية والانتماء والتلاحم الوطني والاصطفاف حول قيادتنا الرشيدة.

وتابع المدفع: إن تضحيات شهدائنا الأبرار دين علينا يستوجب منا جميعاً أن نعمل بتفان وإخلاص في سبيل إعلاء راية الإمارات التي سقتها دماء الأبطال رفعة وكرامة، ووفاء لنهج الآباء والأجداد، وفي سبيل أن تبقى دولتنا عزيزة ومنيعة.

وختم قائلاً: في هذا اليوم يشمخ الوطن من جديد، فالأوطان لا تُبنى إلا بتضحيات أبنائها وببذل الغالي والنفيس من أجل رفعتها وتقدمها ورقيها، ولسان حالنا يدعو الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن يحمي دولة الإمارات ويسدد خطاها لكل ما فيه مصلحة أبنائها وخير الإنسان أينما كان.

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