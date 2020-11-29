«ماجد الفطيم» تنال أعلى تصنيف لمعيار «الـنجمة الخضراء» على مؤشر الاستدامة العقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، أمس، حصولها على أعلى تصنيف لمعيار «النجمة الخضراء» على مؤشر الاستدامة العقارية العالمي، وذلك للعام السابع على التوالي، حيث سجلت الشركة 84 نقطة و82 نقطة لكل من أعمال الاستثمار الدائم والتطوير العقاري على الترتيب، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية.

وبحسب أحدث تقييم لمؤشر الاستدامة العقارية العالمي لعام 2020، نجحت «ماجد الفطيم» في تحسين أداء عمليات الاستثمار الدائم وحصدت 14 نقطة أعلى من المعدل الذي سجله المؤشر، والذي أظهر أداءً متفوقاً للشركة في مجالات أساسية من بينها على وجه الخصوص؛ الطاقة والإدارة وتفاعل الأطراف المعنية والانبعاثات الكربونية. وتعززت تلك النتائج من خلال التقدم الذي أحرزته الشركة ضمن التزامها بتحقيق هدف «المحصلة الإيجابية» بحلول عام 2040، وكذلك التزامها بتحقيق هدف «المحصلة صفر» للانبعاثات الكربونية في المرافق التابعة لها بحسب توصيات «المجلس العالمي للأبنية الخضراء» الذي يسعى إلى تحفيز الشركات والمؤسسات والمدن والدول على التحرك للقضاء على الانبعاثات الكربونية في الأبنية والبيئات الحضرية.

وسجلت مرافق «ماجد الفطيم» أداءً متفوقاً في مقابل المتوسط المسجل على مؤشر الاستدامة العقارية العالمي بثمان نقاط، وتم تكريم الشركة بوجه عام عن أفضل أداء في قطاع مراكز التسوق على مستوى قارة آسيا. وبفضل سياسة الشركة الصارمة لاستدامة المباني و«المحصلة الإيجابية» فيما يخص استخدام المياه، تمكنت المواد التي تستخدمها الشركة في مشاريع التطوير العقاري ومستويات استخدام المياه من تسجيل مستوى مرتفع للنقاط في كلتا الفئتين، الأمر الذي رفع أداء الشركة بشكل لافت على المؤشر بالمقارنة مع منافسيها.

وقال إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى ماجد الفطيم: رغم تحديات جائحة «كوفيد 19» التي جعلت من الصعب على مطوري ومالكي العقارات الحفاظ على معايير الاستدامة ضمن مستويات مرتفعة، إلا أن المشاركة في معيار مؤشر الاستدامة العقارية العالمي GRESB هذا العام زادت بنسبة 22%. وهذا دليل على التزام القطاع بالشفافية والإفصاح عن البيانات. ويعد نيل «ماجد الفطيم» لنجمة خضراء أخرى في عام 2020 شهادة على التزام «ماجد الفطيم» طويل الأمد تجاه الاستدامة وتطبيق مبادئها على مستوى جميع المرافق والأصول العقارية للشركة، وكذلك الارتقاء بنموذجنا الخاص بالاستثمار في الاستدامة.

و«ماجد الفطيم» هي أول شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين القلائل حول العالم التي أعلنت التزامها بتحقيق هدف «المحصلة الإيجابية». وفي نوفمبر 2019، أصبحت أول شركة بالمنطقة تلتزم بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام من عملياتها بحلول عام 2025.

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