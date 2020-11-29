هيئة تنظيم الاتصالات تطلق مخيمها الشتوي للابتكار بنسخته الأولى

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فتح باب التسجيل في مخيمها الشتوي الافتراضي للابتكار، بنسخته الأولى، لمواطني ومواطنات الدولة، ومواطني مجلس التعاون المقيمين في الدولة. ويهدف المخيم الشتوي، الذي يستمر من 20 إلى 24 ديسمبر القادم، إلى إعداد النشء، واستثمار وقت إجازة منتصف العام في إتقان مهارات التعامل مع الروبوتات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتي المخيم الشتوي، متمماً لمخيم الابتكار الصيفي، الذي نظمته الهيئة افتراضياً بنسخته الأخيرة، حيث ستوزع الهيئة المختبرات التقنية على الطلاب المشاركين في بيوتهم، تحت شعار مختبر تقني في كل بيت، لزراعة ثقافة المختبرات المنزلية التقنية لتنمية المهارات لدى جيل المستقبل.

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «انطلاقاً من إيماننا بأن عملية البناء تبدأ من المراحل المبكرة من حياة أبنائنا، وبأنها عملية مستمرة، أطلقنا مخيم الابتكار الشتوي، ليكون متمماً لما حققناه في مخيم الابتكار الصيفي، حيث لمسنا الرغبة لدى أبنائنا في تعلم المزيد عن تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، واكتساب الخبرات العملية التي ستساعدهم في اختيار اختصاصاتهم العملية في المستقبل».

وأكد أن إقامة مخيم الابتكار الشتوي، يؤكد على التزامنا بنهج الابتكار الذي تبنته الدولة، وأضاف: «عامل الوقت هو عامل حاسم في تطور الدول وتقدمها، فالدول الناجحة التي تحرص على مساعدة أبنائها في استغلال أوقاتهم في تطوير قدراتهم، واكتساب مهارات جديدة، ومن خلال مخيم الابتكار الشتوي، سنعمل على استثمار إجازة الشتاء لأبنائنا بالشكل الأمثل، وسنعمل على تعزيز ونشر ثقافة الابتكار بين جيل الشباب الإماراتي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغرس بذور المعرفة، وتشجيعهم على التميز والإبداع، في إطار الجهود الرامية إلى بناء وإعداد الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة».

وخلال المخيم، سيقوم الطلاب ببناء مشاريع تكنولوجية، وذلك بمساعدة مواد تدريبية رقمية، تم توفيرها من قبل الهيئة، وتوصيلها للطلاب في منازلهم، بالتعاون مع شركة نون، وكذلك ستوفر الهيئة الدعم التقني للطلاب، من خلال طاقم تدريبي موجود على منصة التواصل المخصصة للمشروع، بالإضافة إلى توفير المواد التدريبية على منصة أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية، وخلال أيام المخيم، سيدخل الطلاب لمنصة أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية، وكذلك لمنصة التواصل المحددة، للاطلاع على المواد الرقمية، لتساعدهم بإنجاز المهمات الموكلة إليهم، وبناء مشاريعهم الأولى خلال فترة الصيف، على أن يتم تسليم المشاريع النهائية مع نهاية الأسبوع الثاني من المخيم، وسيتم الإعلان عن أسماء أصحاب المشاريع الأفضل بعيد ختام المخيم، حيث خصصت الهيئة جوائز قيمة للفائزين.

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