كارفور تطلق خدمة «امسح وانطلق» عبر الهواتف الذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كارفور» خدمة «امسح وانطلق» عبر الهواتف الذكية، ويستطيع العملاء عن طريق هذه الخدمة الجديدة استخدام هواتفهم الذكية لمسح وتعبئة ودفع ثمن مشترياتهم ومغادرة المتجر بأنفسهم.

وتتيح خدمة «امسح وانطلق» من كارفور للعملاء مسح رموز الباركود الموجودة على المنتجات التي يرغبون بشرائها، قبل التوجه إلى نقاط الدفع المخصصة لهذه الخدمة، وتسديد الفاتورة – باستخدام البطاقات المصرفية – في غضون دقائق معدودة. وبإمكان العملاء الذين يستخدمون «امسح وانطلق» تفادي طوابير الانتظار، والاستمتاع برحلة تسوق خالية تماماً من التلامس.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى رغبة العملاء بمزيد من الابتكار والراحة والجودة في خدمة العملاء التي يحصلون عليها، وخدمة «امسح وانطلق» الجديدة تسمح لنا أن نمنح عملاءنا المزيد من الاستقلالية والقدرة على التحكم بتجربة تسوقهم، ومن خلال توفيرها لتجربة محدودة نقاط التلامس والتواصل مع الآخرين، يستطيع العملاء الآن الاستمتاع بتجربة تسوق أسهل، مع تحقيق المزيد من الطمأنينة».

وانطلقت خدمة «امسح وانطلق» في الإمارات عام 2018، من خلال توفير ماسحات «امسح وانطلق» في مجموعة مختارة من متاجر الهايبرماركت. ولضمان سلامة وراحة العملاء، تم استبدال الماسحات القديمة لتشجيع العملاء على استخدام هواتفهم الشخصية. وتتوفر خدمة «امسح وانطلق» الآن في عدة فروع كارفور، ومن بينها تلك الموجودة في «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«المرابع العربية» 1 و2 و«سوق الينابيع» وحديقة جميرا، ومن المخطط أن يتم إطلاق هذه الخدمة في متاجر إضافية قبل نهاية العام.

وللاستفادة من خدمة «امسح وانطلق»، بإمكان المستخدمين تحميل تطبيق كارفور (MAF Carrefour App) على أجهزة آيفون أو أندرويد والتسجيل في برنامج «شير» – برنامج المكافآت المميز من «ماجد الفطيم» – ليستطيع العملاء بعد ذلك استخدام ميزة «امسح وانطلق» بسهولة من داخل التطبيق، ليمسحوا المنتجات التي يرغبون بها داخل المتجر أثناء تسوقهم. وعند تسجيل الخروج ودفع ثمن المشتريات، بإمكان العملاء التوجه إلى صندوق الدفع المخصص لخدمة «امسح وانطلق»، ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ومن ثم الدفع من دون تلامس.

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