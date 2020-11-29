شراكة بين «Mokha 1450» ومطعم «نوريش» لتقديم أجود أنواع القهوة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت Mokha 1450، العلامة التجارية المتخصصة في مجال القهوة في الإمارات، عن شراكة جديدة مع مطعم " نوريش Nourish"، في ممشى الخوانيج.

واعتبارا من اليوم، يمكن لعشاق القهوة في الإمارات الاستمتاع بقهوة موكا الحائزة على جوائز والتي صممها فريق باريستا، خصيصاً لمطعم "نوريش" الجديد في الخوانيج.

وبدأت الشراكة بتدشين " Mokha 1450 " لقهوة "سيدامو سيجيرو" الإثيوبية، وهي متوفرة حصريًا في مطعم "نوريش" ، ويتم إنتاجها بواسطة منتجة القهوة الشهيرة وخبيرة القهوة المتخصصة المعتمدة Heleanna Georgalis.

وقال غارفيلد كير، الرئيس التنفيذي لعلامة Mokha 1450: "أعتقد أن Nourish و Mokha 1450 علامتان تجاريتان إماراتيتان قويتان معروفتان بالتميز، ولذلك فإن التعاون بينهما أمر طبيعي. يعد "نوريش" مطعم فريد إذ يقدم للعملاء تجربة طهي مميزة بمجموعة من الأطعمة الطبيعية الصحية واللذيذة عالية الجودة، وتأمل العلامة Mokha 1450 أن تنظم إلى قائمة المطعم القهوة التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، وهي الإصدار المحدود لقهوة Heleanna Georgalis ، الحائزة على بطولات عالمية وبطولات القهوة المتخصصة ".

من جانبه قال عبد الله الطاير، الشريك المؤسس لشركة نوريش: " أتطلع بنفس القدر إلى هذه الشراكة وأعتقد أن العلامة لديها إمكانات هائلة للنمو والنجاح في المستقبل. سيعمل هذا التعاون بلا شك على تعزيز عروض القهوة المتخصصة في ممشى الخوانيج ".

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