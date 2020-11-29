أسعار الوقود في الإمارات لشهر ديسمبر 2020

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ثبتت لجنة تسعيرة الوقود، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال شهر ديسمبر المقبل، للشهر التاسع على التوالي.

يبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من الثلاثاء أول ديسمبر 2020.

واعلنت شركات توزيع الوقود الاسعار للشهر المقبل ، حيث شملت تسعيرة نوفمبر ضريبة القيمة المضافة 5%، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر الثامن على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر أكتوبر عند الحدود السعرية نفسها لأشهر أغسطس، يوليو، يونيو، مايو، وأبريل.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري، منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور الستة الماضية، إضافة لشهر أكتوبر هي الأقل خلال السنوات الأربع .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز