دبي من أكثر وجهات المنطقة استدامة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أظهر مؤشر «أكتيف كابيتال»، أن دبي تعتبر من أكثر وجهات المنطقة استدامة. وسلط المؤشر، الذي تعده شركة الاستشارات العقارية «نيومارك نايت فرانك»، الضوء على أكثر الوجهات استدامة، من خلال تطبيق أنظمة المباني الخضراء حول العالم.

وأفاد المؤشر بأن هناك أكثر من 120000 مبنى أخضر في جميع أنحاء العالم، ما يمنح المستثمرين مجموعة واسعة من خيارات الأصول المستدامة، كاشفاً عن 15 من أفضل الوجهات من الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ووفق المؤشر، حلت دبي ضمن قائمة أكثر خمس مدن استدامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي ضمت إلى جانبها كلاً من لندن وباريس وستوكهولم وأبوظبي، من خلال تطبيق أنظمة المباني الخضراء. ولفت إلى أن نظام «السعفات» في دبي، يعتبر أحدث مبادرة تقود التطوير المستدام في الإمارات، حيث أصبحت مواصفات المباني الخضراء لبلدية دبي، إلزامية للمباني الحكومية الجديدة في 2011. وبدءاً من مارس 2014، أصبحت هذه المعايير إلزامية للمطورين لجميع المباني الجديدة، كجزء من رؤى الإمارات والمدينة للتنمية المستدامة.

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