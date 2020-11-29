«مواسم العروض» تعزّز موقعها على أجندة المستهلكين

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت نتائج استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» على موقع البيان الالكتروني ومنصة «تويتر» أن مواسم التخفيضات تواصل تعزيز موقعها على أجندة المستهلكين باعتبارها فرصة مهمة للتوفير والاستفادة من أفضل العروض والصفقات على كافة المنتجات.

ورداً على سؤال مفاده «هل تتحكم مواسم العروض في قرارات الشراء للمنتجات (الأساسية وغير الأساسية)؟»، أجاب 88.9 % من المشاركين في الاستطلاع بـ «نعم» في تأكيد لأهمية فترات التنزيلات في اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلكين بما يشمل مختلف أنواع المنتجات والسلع، فيما أجاب 11.1 % بـ «لا».

وأشار 61 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الالكتروني إلى أن مواسم العروض تتحكم فعلاً في قراراتهم الخاصة بشراء المنتجات سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، فيما أفاد 39% من المشاركين إلى أنهم لا يتخذون قرار الشراء فقط خلال فترات التخفيضات الخاصة.

زيادة المبيعات

وتتزامن نتائج الاستطلاع مع تنزيلات «الجمعة البيضاء» على مواقع التجارة الالكترونية إلى جانب ازدياد أعداد زوار مراكز التسوق وارتفاع معدلات المبيعات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي أقيمت دورتها الثانية لعام 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى أمس السبت، وقدمت عروضاً ترويجية متنوعة وصفقات مغرية على عدد من أبرز العلامات التجارية، وأتاحت للمتسوقين الاستمتاع بخصومات تصل إلى 90 % على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات التجارية ومراكز التسوق المشاركة على مستوى المدينة.

علامات شهيرة ومتاجر

وشاركت العلامات التجارية الشهيرة والمتاجر في تقديم عروض وتنزيلات مختلفة في أكثر من 1500 متجر، مع حرص كبير على اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين.

وتعليقاً على نتائج استطلاع البيان وأهمية فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، قالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي ميركاتو و«تاون سنتر جميرا»، إن معدلات الإنفاق الاستهلاكي على المستوى العالمي تأثرت بفعل تداعيات الجائحة خاصة خلال مرحلة الإغلاق، لكن الفترة الماضية شهدت انتعاشاً تدريجياً في مستويات إنفاق المستهلكين بدبي بفضل تزايد الثقة بآفاق الاقتصاد من جانب وبفضل بيئة التسوق الآمنة التي توفرها المراكز التجارية للزوار من جانب آخر.

وشددت على أن المراكز ومتاجر التجزئة تسجل مستويات التزام عالية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مما يبث الطمأنينة لدى المستهلكين ويشجعهم على زيارة مراكز التسوق خاصة خلال مواسم العروض والتنزيلات.

وأشارت إلى أن فعالية التخفيضات الكبرى شكلت محفزاً حيوياً لحركة التسوق في المراكز التجارية وقطاع التجزئة بشكل عام، ووفرت فرصة لا تفوت لتحقيق وفورات كبيرة والاستفادة من العروض والصفقات المتنوعة.

مهرجان التسوق

واوضحت أن انعقاد مهرجان دبي للتسوق بدورته السادسة والعشرين خلال الفترة من 17 ديسمبر المقبل وحتى 30 يناير 2021 سيعطى دفعة إيجابية إضافية لقطاع التجزئة ويعزز التفاؤل بتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن حركة السياح والاستهلاك.مضيفة أن المهرجان يشكل فرصة أمام المستهلكين للتوفير،علاوة على إمكانية ربح العديد من الجوائز وفرص الفوز.

ومن جانبه أكد كمال فتشاني، مدير عام والشريك في مجموعة «المايا» أن دبي تنجح من خلال إقامة مواسم التخفيضات والفعاليات على امتداد العام في دفع حركة الاستهلاك والإنفاق ومساعدة المتسوقين على تحقيق وفورات كبيرة على المشتريات، ما ينعكس إيجاباً على مبيعات قطاع التجزئة بشكل عام.

وقال إن نتائج الاستطلاع تعكس تزايد توجه المستهلكين نحو التوفير والاستفادة من التخفيضات التي يتم طرحها في مواسم العروض.

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