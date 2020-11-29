«سمارت سيرفيز» تشارك في «جيتكس لنجوم المستقبل»

المصدر: دبي- البيان

تشارك ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻤﺎرت ﺳﻴﺮﻓﻴﺰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ الإلكتروني، بمعرض ﺟﻳﺘﻜﺲ ﻟﻨﺠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰ دبي التجاري العالمي، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 6 - 9 دﻳﺴﻤﺒﺮ.

وﺗﻄﺮح ﺷﺮكة ﺳﻤﺎرت ﺳﻴﺮﻓﻴﺰ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮكة في ﻤﺠﺎل اﻟﻮﺳﺎطة الإلكترونية اﻟﺬكية ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎحة واﻟﺴﻔﺮ وﻗﻄﺎع اﻟﺠﻮﻻت اﻻﻓﺘﺮاضية، وذلك بهدف تعزيز توجه ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎحة واﻟﺴﻔﺮ ﻧﺤﻮ الأعمال اﻟﺬكية، وﻣﻮاكبة آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات التقنية ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

وأكد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰروﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻤﺎرت ﺳﻴﺮﻓﻴﺰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ الالكتروني، أن ﻣﻌﺮض «ﺟﻳﺘﻜﺲ ﻟﻨﺠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ» يعد ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎعات التقنية والإلكترونية، واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، واتساع نطاق التقنيات الجديدة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر المتاحة، إلى جانب الاهتمام الكبير ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوار واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.

وأوضح أن هذه هي المشاركة الأولى ﻟﻠﺸﺮكة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض، مشدداً على الحرص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ في اﻟﻤﻌﺎرض المختلفة، ﻟﻤﺎ ﻟذلك ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ التعرف إلى آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، والمشاركة في اﻟﺤﻮارات اﻟﻤﻔﻴﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺤﺎور ﻣﻬﻤﺔ، وﺗﺨﺮج دائماً ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ على ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻓﻌال.

وتقدم ﺷﺮكة ﺳﻤﺎرت ﺳﻴﺮﻓﻴﺰ، ﻣﻨﺼﺎت وﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮونية ذكية، ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬكية، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ عملية اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺴﻮق واﻟﺤﺠﺰ وإدارة الأﻋﻤﺎل، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ الأنشطة المتعلقة ﺑﺘﻜﻨوﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺳﺎطة الإلكترونية.

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