محفظة «نقودي» الرقمية داعم مهم لمبادرة «دبي اللانقدية»

المصدر: دبي – البيان

أكدت حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ودائرة دبي الذكية، أن محفظة «نقودي» الرقمية، تُعدّ أداة مهمة داعمة لمبادرة «دبي اللانقدية»، التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي بهدف التمهيد للاستغناء عن العملات، وتحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، وبما يغطي جميع القطاعات.

وتمكّن محفظة نقودي المتعاملين من أفراد وشركات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية تحت مظلة بوابة «سداد دبي» الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية وخدمات بعض الجهات شبه الحكومية والخاصة، من سداد الرسوم بسرعة وسهولة وأمان.

وقال معالي عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن محفظة نقودي، بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ستكون «شريكًا استراتيجيًا لمشروع دبي اللانقدية»، لافتًا إلى أهداف المشروع التي تتمثل في تحفيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات مع الاستغناء عن العملات النقدية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحول الرقمي الكامل للإمارة، وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: حرص الدائرة على الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، عبر إتاحة محفظة «نقودي» وغيرها من القنوات العملية المتسمة بالأمان وسهولة الاستخدام، لسداد رسوم الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في فريق عمل دبي اللانقدية، وعلى رأسها دبي الذكية التي نشيد بالجهود التي تبذلها في مجال تطوير البنية التحية الرقمية لإمارة دبي، وتقديم قنوات السداد الرقمي للرسوم«.

أحدث الخيارات

وتُعتبر محفظة نقودي، التي طورتها شركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار وأطلقتها دائرة المالية ودبي الذكية العام الماضي، أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية عبر منصة سداد الرسوم الرقمية التابعة لحكومة دبي؛ بوابة»سداد دبي«الإلكترونية عبر الويب. ويمكن للمتعاملين تغذية رصيد محفظة»نقودي«الرقمية عبر الإنترنت من الحسابات الجارية في البنوك المحلية والدولية عن طريق رقم الحساب الدولي (آيبان)، ومن البطاقات الائتمانية، فضلًا عن إمكانية تغذيته بالنقد في عدد من دُور الصرافة. وتتميز المحفظة الرقمية نقودي بالمرونة وعدم وجود سقف أدنى أو أعلى للرصيد، كما تتسم بإمكانية الإرجاع الفوري للمعاملات المالية في حالات أو الإلغاء. أيضًا تتيح قناة الدفع نقودي إمكانية السداد عبر نقاط الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة في شبابيك الخدمة لدى الجهات الحكومية.

وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي:»تماشياً مع الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، نؤمن في دبي الذكية إيماناً راسخاً بأن المعاملات غير النقدية هي المستقبل والطريقة المثلى التي ستتم بها الأعمال والتجارة في القرن الحادي والعشرين وما بعده. وتأتي مبادرة «تقرير إطار العمل غير النقدي» والتي أطلقها فريق عمل «دبي اللانقدية» نتيجة لشراكة دبي الذكية مع دائرة المالية وعدد من الجهات الحكومية في دبي خطوة رئيسية للمضي قدماً في هذا الاتجاه. وأضاف: تؤسس مبادرة «إطار العمل غير النقدي» لمبادرات وخدمات وبرامج أخرى تعِد بتحويل جميع معاملات الدفع في إمارة دبي إلى منصات غير نقدية آمنة وسهلة الاستخدام في جميع القطاعات، وتعد مبادرة «نقودي» مثالاً بارزاً على هذه الخدمات، كما أنها أداة قوية تتيح التعاملات غير النقدية على نطاق واسع بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود المبذولة لتطويرها مع شركائنا في دائرة المالية بدبي وشركة إماراتك«.

وقال ثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة إماراتك: تبعاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يسرنا أن نكون من المساهمين في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية واللانقدية ومن الداعمين لحكومة دبي في تطبيق الخدمات الرقمية بشكل كامل وتحويل جهاتها الحكومية إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولانقدية. ويسعدنا أيضاً أن تكون محفظة نقودي من اللاعبين الأساسيين اليوم في دفع عجلة النمو والتقدم الحضاري للوصول إلى نموذج ذكي بالكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تتبناها حكومة دبي الذكية».

فريق عمل

أعلنت حكومة دبي تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية» الذي يضم دائرة المالية ودائرة دبي الذكية واللجنة العليا للتشريعات واقتصادية دبي وشرطة دبي وغرفة دبي ومركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة السياحة والتسويق التجاري. وسيُعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي كافة قطاعات المدينة، ليوحّد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

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