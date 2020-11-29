ميناء راشد يحتفظ بلقب «ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم»

المصدر: دبي- البيان

فاز ميناء راشد التابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مجددًا بجائزة «ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم» ضمن حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2020. وتعتبر هذه الجائزة بمثابة وسام تقدير مرموق في صناعة السفر، وفاز الميناء من بين عدة موانئ للرحلات البحرية ترشحت لهذا اللقب من جميع أنحاء العالم.

واحتفظ ميناء راشد بهذا اللقب لمدة 13 عامًا متتالية، منذ أن فاز به عام 2008، ويعود الفضل في ذلك إلى التطوير الشامل والتحديثات الضخمة بالميناء في كل عام؛ حيث أصبح وجهة مفضلة لخطوط الرحلات البحرية حول العالم. ويعود له الفضل في تحويل مكانة دبي من مرفأ بسيط للتجارة القائمة على القوارب الخشبية التقليدية، إلى تجمع عالمي للقطاع البحري.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة مراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: «سنة 2020 كانت مليئة بالتحديات، لكن رغم ذلك، يسعدنا أن نرى ميناء راشد خيار المسافرين المفضل والأول، وذلك تأكيد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح في ترويج دبي وشهرتها العريقة كوجهة لسائحي الرحلات البحرية الدولية. وباعتباره الوجهة الأولى بالشرق الأوسط لمشغلي الرحلات البحرية، يقدم ميناء راشد قيمة مضافة للشركات العالمية الفاخرة. لذا، نشهد كل عام زيادة متنامية بحركة السياحة». وأضاف: نحن على ثقة من تحقيق النمو في المستقبل القريب، وعلى ثقة أكبر من أن دبي ستستمر في الحفاظ على صدارتها كوجهة مفضلة لشركات الرحلات البحرية الدولية.

خيار مثالي

يمثل قرب ميناء راشد من مطار دبي الدولي، وقلب المدينة التجاري، ميزة مهمة تجعله خياراً مثالياً للمسافرين؛ حيث يمكنهم الوصول إلى المواقع الرئيسة في المدينة بسهولة. ويصل طول رصيف الميناء إلى 2.3 كم، ويمكنه التعامل مع سبع سفن سياحية ضخمة في نفس الوقت، بما يعادل 25.000 راكب في يوم واحد. ويعد مبنى حمدان بن محمد للمسافرين المرفق الأبرز الذي يساهم في تفوّق أداء الميناء، ويعتبر أكبر صالة مغطاة في العالم في محطات الرحلات البحرية. ويتميز المبنى بالقدرة على استقبال 14000 مسافر في اليوم.

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