%24.5 نمو معاملات جمارك دبي إلى 11.2 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

حققت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 24.5%، بإجمالي عدد معاملات 11.2 مليون معاملة مقارنة بنحو تسعة ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قدرة الاقتصاد على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد19» في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من تنوّع ومرونة رسّخت مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات ورؤوس الأموال.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي والإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة، والخطوات التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للانطلاق في مسيرة التطوير خلال الخمسين عاماً القادمة، بمقومات هي الأفضل عالمياً، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتنوعة، مروراً بالموانئ والمطارات وشبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى المبادرات المحفّزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في المؤسسة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنّا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود، من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمحور رئيس على خارطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.

إشادة عالمية

وكشف أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي أن 99.3% من المعاملات الجمركية تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، بواقع 6.8 ملايين معاملة بنسبة 61.3% للقنوات الذكية لعدد 4.2 ملايين معاملة، و38% للإلكترونية، فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» 0.7% بعدد 78 ألف معاملة فقط، مؤكداً أن الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي، تحظى بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يُحتذى به. بينما تؤسس جمارك دبي مشاريعها المستقبلية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات الجمركية لخفض الكلفة على المتعاملين، وزيادة العائد على عملياتهم التجارية.

قفزة البيانات

سجلت خدمة البيان الجمركي قفزة بنسبة 33% لتتجاوز 9.7 ملايين بيان جمركي في 9 أشهر، مقارنة مع 7.3 ملايين بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد البيانات الجمركية خلال الربع الأول من العام الجاري 3.4 ملايين بيان، مقارنة 1.9 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، و2.8 مليون للربع الثاني مقارنة مع 2.2 مليون، وللربع الثالث 3.4 ملايين بيان جمركي مقارنة مع 3.1 ملايين للفترة ذاتها من العام الماضي. ويستغرق إنجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية التي ابتكرتها وطورتها جمارك دبي مدة زمنية قصيرة للغاية لا تتجاوز 5 دقائق، كما تمكّن جمارك دبي العملاء من إنجاز معاملاتهم الجمركية وتخليص إجراءاتهم من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيقاتها الذكية.

مركز محوري

وتؤكد خدمات طلبات تسجيل الأعمال التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي أن دبي ستظل المركز المحوري لحركة المال والأعمال والتدفقات التجارية في المنطقة، حيث حققت هذه الخدمة – بالرغم من الأوضاع الطارئة والظروف الراهنة التي يشهدها العالم ــ نمواً استثنائياً بنسبة 84.5% للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 201 ألف طلب مقارنة مع 109 آلاف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 648 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 357.6 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 257 ألف حجز.

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