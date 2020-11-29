معرض «سيتي سكيب» يعيد النشاط للسوق العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكد مشاركون في قمة سيتي سكيب العقارية، النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب السنوي، الذي نظمته إنفورما ماركيتس، نجاح أعمال القمة في تنشيط القطاع العقاري، والتي ركزت على الأعمال المباشرة بين الشركات على مدى يومين في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن بيئة آمنة ونظيفة وصحية.وشهدت القمة مشاركة ما يزيد على 1700 من الخبراء العقاريين والمتحدثين، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع الذين اجتمعوا لتطوير الأعمال، وبناء علاقات هادفة، وتبادل المعلومات خلال أكثر من 100 ساعة من المحادثات والنقاشات المتخصصة في المواضيع التي تهم القطاع العقاري المحلي والإقليمي.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ترتبط الدائرة بعلاقة شراكة مهمة مع قمة سيتي سكيب، وكان هذا الحدث وسيبقى منبراً محورياً يجمع المتخصصين والمنظمات العقارية المحلية والإقليمية والدولية، سعياً للتأثير بشكل إيجابي على القطاع».

وأضافت: «نتطلع منذ اليوم لفعالية العام المقبل التي ستقام على أرض إكسبو 2020 الذي سيصبح أكبر مركز حيوي للأعمال في دبي، وبالتالي فإن الآليات التي نعتمدها لبناء وتعزيز العلاقات بين قطاعي العقارات العام والخاص».

تحوّل رقمي

وسلط ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الضوء على التحول الرقمي والابتكار الذي يدفع تطور عمليات الدائرة قدماً، ويسهل التعاملات العقارية للمشترين والبائعين المحليين والدوليين.

وعلى هامش القمة، استقبلت الدائرة ومن خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وفداً عقارياً أمريكياً من خلال شركة «سنتشري 21 الإمارات»، إضافة إلى وفد مصري يمثل المجلس العربي لسيدات الأعمال. وكرّمت الدائرة، الباحثين العقاريين. وقامت نخبة من المتحدثين وفي مقدمتهم اللواء محمد المري، وهلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة (شروق)؛ وأحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي؛ بتسليط الأضواء على مجموعة واسعة من أهم المواضيع التي تحرك القطاع العقاري.

منصة مفيدة

قال كريس سبيلر، مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى «إنفورما ماركتس»: «أسهمت القمة في دفع عجلة نمو القطاع العقاري، من خلال تقديم منصة مفيدة يمكن من خلالها الرد على الأسئلة الصعبة، والبحث عن الحلول للتحديات التي تواجه القطاع في المستقبل، لاسيما وأنها وفّرت المنصات الحوارية والنقاشات التي استهدفت تنشيط العلاقات على صعيد القطاع عقب أشهر من حالة عدم اليقين التي تسببت بها أزمة كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز