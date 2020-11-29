583 شركة عاملة بإنتاج وصناعة الألبان في دبي

المصدر: دبي- البيان

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأن إمارة دبي تضم 583 شركة محلية وعالمية، تعمل في مجال إنتاج وصناعة الألبان، وتشمل صناعة اللبن الرائب (الزبادي)، وصناعة الزبد الطبيعي، وصناعة الجبن، وصناعة وتعبئة الألبان ومنتجاتها، وصناعة القشدة، وتجارة الألبان ومنتجاتها، واستشارات الأغذية والألبان. وتضم الشركات العاملة 24 رخصة صناعية. وتوزعت الرخص الفاعلة في مجال إنتاج وصناعة الألبان على عدة أنشطة، جاء في مقدمها الأنشطة التجارية بنسبة 93%، تبعتها الأنشطة الصناعية بنسبة 4%، والأنشطة المهنية بنسبة 3%.

وتعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، ويأتي ذلك في إطار دعم استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

أبرز المناطق

تضم أبرز المناطق العشرة الأولى للشركات العاملة في مجال إنتاج وصناعة الألبان، كلاً من منطقة برج خليفة، بر دبي، الراس، راس الخور الصناعية الثالثة، المركز التجاري الأول، بور سعيد، عود ميثاء، هور العنز شرق، الكرامة، والقرهود.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص العاملة في مجال إنتاج وصناعة الألبان، فشكلت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة نحو 83% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات الفردية على 11%، وتبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 2%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية، كلاً من الشركات ذات الأعمال المدنية، والفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع الشركات/‏ والمؤسسات التي مقرها مناطق حرة، وفروع للشركات الخليجية، والمساهمة العامة، والتضامنية، وفروعاً لشركات أجنبية.

عنصر أساسي

قال وليد عبد الملك مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «تعد صناعة الألبان والمشتقات الغذائية، عنصراً أساسياً في الصناعة المحلية، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والاعتماد الذاتي على الإنتاج المحلي، كما أن للشركات المحلية فرصاً عدة لدعم نموها، حيث يؤدي النمو المستقبلي بعدد السكان في الإمارات إلى زيادة الاستهلاك، وخصوصاً مع توافر مقومات الجودة، ومزايا القرب الجغرافي».

ومن جانبه، قال سعيد جمعة بن صبيح، المدير العام لمصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته «كاميليشيس»: «نحن فخورون بأن نكون ضمن الشركات المحلية التي تسهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للإمارات، بإنتاج أكثر من أربعة ملايين لتر من حليب الإبل سنوياً، والتي يتم طرحها في السوق الإماراتي، من خلال 65 منتجاً مختلفاً، إلى جانب تصديرها لـ 16 دولة حول العالم، مثل الصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي».

9000 رأس

وأفاد بأن كاميليشيس تعد المنشأة الأكبر والأكثر تقدماً بالعالم في إنتاج حليب الإبل، من حيث الكمية وتنوع المنتجات، وعدد الإبل، والذي يبلغ حالياً 9000 رأس، والمستهدف الوصول بها إلى 20,000 رأس خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقوم فريق عمل مؤلف من 765 كادراً على مراقبة كافة مراحل إنتاج الحليب، بالاعتماد على أعلى المعايير الدولية والحاصلة على شهادة الآيزو 22000.

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