«إكسبو الذيد» يمدّد معرض «التخييم والمغامرات»

المصدر: الشارقة - البيان

في ظل الإقبال الواسع من الزوار وبناءً على طلب العارضين، أعلن مركز إكسبو الذيد، عن تمديد فترة معرض «التخييم والمغامرات 2020» لمدة يومين إضافيين لتستمر فعالياته حتى 30 من نوفمبر الجاري، متيحاً الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لزيارة هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لاقتناء مختلف مستلزمات التخييم واكسسواراتها ومنتجات الرحلات البرية والبحرية، التي قدمتها نحو 30 شركة و60 علامة تجارية.

وشهد المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، خلال الأيام الأولى لافتتاحه إقبالاً كبيراً من الزوار، ونسبة مبيعات عالية، فاقت التوقعات، ولا سيما في ظل عرض أكثر من 10 آلاف منتج، من أفضل وأحدث مستلزمات الرحلات السياحية والتخييم، ومعدات الصيد البري والبحري، ومنتجات الرياضات الصحراوية، إلى جانب إتاحة أقوى العروض للزور وبأسعار تنافسية.

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن قرار التمديد يؤكد النجاح الذي يحققه هذا الحدث، سواء على صعيد تحفيز حركة المبيعات والتجارة للشركات العاملة في مجال التخييم والرحلات، وضمان بيئة داعمة لأصحاب المشاريع، للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، أو على صعيد توفير فرصة مثالية لرواد البر والتخييم للتعرف على السلع الجديدة.

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