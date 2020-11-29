اتفاقية بين «فينتك هايف» بدبي و«فينتك أبيب» الإسرائيلي

المصدر: دبي - وام

أعلن برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي توقيع اتفاقية تاريخية مع «فينتك أبيب» الإسرائيلي، الذي تأسس في 2014 بهدف خدمة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية الإسرائيلية، ودعم أكثر من 6 آلاف شركة ناشئة و300 مركز بحوث وتطوير، بصفتها أعضاء مسجلين في البرنامج.

والاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، وستعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي، بوصفه المركز المالي الرائد في المنطقة لقطاع التكنولوجيا المالية وهو واحد من أصل 10 من أهم مراكز التكنولوجيا المالية في العالم. وستدعم الاتفاقية جهود الإمارات في تسهيل النمو الاقتصادي من خلال رفدها بحلول وخدمات قطاعي التكنولوجيا والابتكار.

مشاركة الخبرات

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تنظيم الفعاليات ومشاركة الخبرات وتطوير المهارات وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في الدولتين. وتمكن برنامج «فينتك هايف» منذ إطلاقه في يناير 2017 من ترسيخ مكانته كأحد أهم مراكز الابتكار الرائدة على مستوى العالم، حيث يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توسع

وشهد برنامج «فينتك هايف» خلال النصف الأول من العام توسيع مساحة الأعمال والابتكار المخصصة له في «أفينيو البوابة» بثلاثة أضعاف بما يدعم الخطط التوسعية للشركات الناشئة وروّاد الأعمال. وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «هذا التعاون سيفتح المجال أمام أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي لتحقيق المزيد من فرص النمو والتوسّع لها في المنطقة».

وقال نير نيتزير رئيس شركة «فينتك أبيب»: «يشرفنا خلال هذه المرحلة التاريخية أن نبدأ هذا التعاون الاستثنائي مع مركز دبي المالي العالمي، والذي سيحقق تسهيلات كبيرة للشركات الإسرائيلية الراغبة في تصدير حلولها التقنية إلى أسواق جديدة في المنطقة».

وأضاف نيتزير: «تفخر فينتك أبيب ومجتمعها الذي يضم أكثر من 30 ألف عضو إسرائيلي ودولي، بهذه المبادرة المهمة، والتي ستدفع الشركات الإسرائيلية العاملة في التكنولوجيا المالية على اكتشاف آفاق تعاون جديدة، تتمثل بتوسيع أعمالها والحصول على شركاء جدد لها في المنطقة».

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