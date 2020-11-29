جامعة كرانفيلد تكرّم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

منحت جامعة كرانفيلد البريطانية عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، جائزة خريجي الطيران المتميزين 2020. وتعد الجامعة إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى العالم في برامج الطيران والفضاء.

وخلال حفل افتراضي لتسليم الجائزة، تحدث السير بيتر جريجسون، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس جامعة كرانفيلد، عن مساهمات عادل الرضا في صناعة الطيران وقدراته القيادية كمبعث فخر لخريجي كرانفيلد ومصدر إلهام للطلبة الجدد الذين يتهيأون لتولي مسؤوليات في مجال الطيران. وأشار بشكل خاص إلى جهود الرضا في مجالات الابتكار وتكامل التكنولوجيا في مختلف حقول الطيران، ما أدى إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة ورضا العملاء وساهم في نجاح طيران الإمارات.

خطاب القبول

وفي خطاب القبول الذي ألقاه، أرجع الرضا الفضل إلى الجامعة لتميزها في الربط بين الجانبين العملي والأكاديمي، ما ساعد على تقدمه في مساره الوظيفي، مشيراً إلى برامجها المتوازنة التي تتضمن أحدث الخبرات في الصناعة.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وإلى السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات على تشجيعهما وثقتهما فيه على مر السنين، كما شكر أسرته وزملاءه على دعمهم المستمر.

وقال الرضا: كان سمو الشيخ أحمد بن سعيد والسير تيم من القياديين الرئيسيين والموجهين طوال مسيرتي المهنية. وبدون تشجيعهما ودعمهما، لم أكن لأحصل على درجة الماجستير في كرانفيلد. ففي 1997، قدم لي سمو الشيخ أحمد مشكوراً منحة دراسية لنيل درجة الماجستير في جامعة كرانفيلد. كانت طيران الإمارات في ذلك الوقت شركة ناشئة وطموحة وسريعة النمو، وكان من الصعب الابتعاد عن العمل المشوّق والتفرغ للدراسة، لكن مديري السير تيم كلارك شجعني على المضي قدماً في دراستي.

قصة نجاح

وفي كلمته عقب تلقي الجائزة، تحدث الرضا عن قصة نجاح طيران الإمارات، التي بدأت في 1985 بتسيير ثلاث رحلات لتصل إلى 141 محطة في يناير 2020 باستعمال أكبر أسطول من طائرات الجسم العريض. وكذلك عن شغفه الشخصي في رفع قدرات الصيانة وتطوير مواهب إماراتية ماهرة في عدة مجالات، ما أدى إلى إطلاق برامج مختلفة في طيران الإمارات لإعداد الطيارين والمهندسين والإداريين المواطنين، بما في ذلك تأسيس أكبر مركز على مستوى المنطقة لصيانة محركات الطائرات وأكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين في 2017.

نهج متميز

استعرض عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات تعامل طيران الإمارات مع جائحة «كوفيد 19»، بما في ذلك اتخاذ القرارات التشغيلية عن طريق لجنة الأزمات. وأشاد بالنهج المتميز الذي اتبعته الدولة ودبي بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة في إدارة الأزمة. وأعرب عن افتخاره كونه ضمن فريق العمل للجنة الأزمات والكوارث في دبي ما أتاح له عرض آخر المستجدات والمساهمة في سرعة اتخاذ القرارات في مجال الطيران. وانضم عادل الرضا إلى طيران الإمارات في 1988، وتقلد العديد من المناصب الإدارية العليا في الناقلة.

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