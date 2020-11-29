«مصدر» و«ترايب» تؤسسان شركة لتحويل النفايات إلى طاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة «ترايب انفراستركتشر»، الشركة المتخصصة في استشارات وتطوير البنى التحتية، اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة لتطوير مشاريع تحويل نفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في أستراليا، تعزيزاً لتعاون الطرفين في هذا المجال.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تطوير مشاريع لإنتاج الطاقة من النفايات في أرجاء أستراليا، بالإضافة إلى تقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ هذه المشاريع وإدارتها. وأشار عبد الله السبوسي سفير الإمارات لدى أستراليا، إلى أهمية هذا المشروع، الذي يعكس متانة العلاقات بين الإمارات وأستراليا، مؤكداً أن مجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي سيسهم بشكلٍ فاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدّد محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لـ «مصدر« أهمية الخطوة، لما ينطوي عليه قطاع إنتاج الطاقة من النفايات في أستراليا، على فرص مهمة على المدى الطويل، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في إطار مساعي «مصدر»، لتوسيع محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة عالميا، والمساهمة في دعم تحقيق أهداف أستراليا بشأن خفض البصمة الكربونية في المستقبل.

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