ورشة افتراضية لتعريف المستثمرين الصناعيين في الشارقة بالتشريعات والإجراءات الضريبية

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل افتراضية لمستثمري القطاع الصناعي تناولت التشريعات والإجراءات الضريبية المطبقة بالدولة مع التركيز على الأمور التي تهم المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.

وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة 37 من مستثمري القطاع الصناعي بإمارة الشارقة تمت الإجابة على استفسارات المشاركين، وتوضيح آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها والخاضعة لنسبة الصفر وآليات التأكد من رقم التسجيل الضريبي وحساب الضريبة المستحقة على السلع والخدمات، وتقديم الإقرارات الضريبية، والمعايير القانونية للتعامل في المناطق الحرة والمناطق المحددة.

وأوضح خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الورشة التعريفية تأتي ضمن خطط الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في كافة الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وأوضح أن التشريعات الضريبية أولت اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بجميع القطاعات، ومن بينها القطاع الصناعي الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، مشدداً على أن هذا التعاون يعد من العوامل الأساسية للتطبيق الناجح للنظام الضريبي خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، والتنسيق لزيادة فاعلية الرقابة على الأسواق لمكافحة التهرب الضريبي.

وأكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على دعم الصناعات المحلية التي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها في ظل الظروف الراهنة.

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