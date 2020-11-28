ورشة تعريفية بمنصة «مستر أسطى» لأعضاء غرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة تعريفية بـ«منصة أسطى»، للتعريف بالمنصة المتخصصة بتوفير الخدمات المنزلية، وذلك في فندق فيرمونت عجمان بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، كما حضر الورشة أعضاء غرفة عجمان من المنشآت أصحاب العلاقة.

وقالت إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان، إن الورشة جاءت بهدف تعريف أعضاء الغرفة بآلية الاستفادة من «منصة أسطى» والانتساب لها، موضحة أن المنصة وفّرت قناة تواصل مباشرة بين أفراد المجتمع والمنشآت التي تقدم الخدمات والصيانة المنزلية بمختلف أشكالها، الأمر الذي يوفر الوقت والمال، ليوفر «مستر أسطى» أكثر من 50 خدمة منزلية لعملائه يمكنهم حجز أي منها بخطوات بسيطة عبر التطبيق الذكي.

وأشارت إلى حرص غرفة عجمان على تنويع شراكاتها مع القطاع الخاص، لاسيما الجهات التي تقدم خدمات ابتكارية تعتمد على استخدام التقنيات، للتسهيل على أفراد المجتمع للحصول على الخدمات بشكل ميسّر.

من جانبه، أكد فريشانك شاندافاركار - رئيس تطوير الأعمال والشراكات - مستر أسطى، أهمية الشراكة المثمرة مع غرفة عجمان لإطلاق «مستر أسطى» في عجمان في إطار مساعي وجهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة والتعاون في توفير منصة خدمية لمجتمع عجمان.

وأوضح أن «مستر أسطى» توفر أفضل المهنيين المهرة وأعلى مستوى من خدمة العملاء بأسعار تنافسية، وبفضل الشراكة مع الغرفة تمت إضافة عجمان إلى الإمارات التي يتم فيها تقديم خدمات «مستر أسطى»، لتقدم الشراكة نموذجاً لتعاون الحكومات والشركات الناشئة معاً لضمان وصول المجتمعات إلى التقنيات التي تساعد في تحسين حياتهم.

وأكد الحضور أهمية الورشة في فتح آفاق للتعاون بين أعضاء غرفة عجمان من المنشآت ذات العلاقة بطبيعة عمل منصة أسطى، موضحين أهمية المنصة لمجتمع الأعمال، وكذلك أهميتها لأفراد المجتمع ككل من خلال توفير قاعدة حرفيين لإنجاز المهام المنزلية بكفاءة عالية، كما أشادوا بما توفره المنصات الإلكترونية والذكية بشكل عام من فرص لسهولة ممارسة الأعمال ونموها.

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