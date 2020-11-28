أولى رحلات «سبايس جيت» بمطار رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، أول رحلة ركاب مجدولة من شركة «سبايس جيت للطيران»، في خطوة تؤشر لبدء مرحلة جديدة من العمليات بالنسبة للمطار، وتؤسس لحقبة جديدة من التعاون بين الجانبين.

وحظي ركاب طائرة «سبايس جيت» باستقبال متميز وحفاوة كبيرة، حيث تم وضع سجادة حمراء أثناء توجههم إلى مبنى المطار، بالإضافة إلى هدايا رمزية وتذكارية لكل مسافر مقدمة من السوق الحرة بمطار رأس الخيمة.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي: نحن سعداء ومتحمسون بوصول أولى رحلات «سبايس جيت» إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الجديدة ستفتح طرقاً جديدة لنا للتعاون مع السوق الهندي الذي يعد أحد أكبر أسواقنا. إن إتاحة فرصة الربط مع أكثر من 28 وجهة في الهند عبر دلهي سيحفز طلب المسافرين.

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