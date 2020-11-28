«بلو أوشن» توفّر تدريباً مجانياً للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكاديمية «بلو أوشن» عن تدريب مجاني لمواطني الإمارات احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين. وتعتبر «بلو أوشن» أكبر مشروع لتمكين المعرفة.

حيث تتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً وبحضور قوي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وتضم أكثر من ثمانين ألف خريج في مختلف أنحاء العالم، وهي شبكة عالمية من المدربين المعتمدين، والانتماءات الدولية، والشركاء متعددي الجنسيات.ويتوفر تدريب مجاني للدورات التالية: مدير/‏ خبير معتمد لسلسلة التوريد الدولية، خبير مشتريات معتمد/‏ مدير مشتريات خبير معتمد، مدير عقود تجارية دولية معتمد، مدير تعهيد دولي معتمد، خبير معتمد في إدارة القيمة المثالية، مدير/‏ خبير موارد بشرية معتمد.

وقال محمد العلي، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية «بلو أوشن»: يسعدنا إطلاق هذه المبادرة التدريبية المجانية التي تدعم هدف الأمة في تثقيف الشباب.

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