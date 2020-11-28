حسومات متنوّعة في «لولو هايبر ماركت»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت متاجر «لولو هايبر ماركت» عروضاً ترويجية تشمل حسوماً كبرى متنوعة على الإلكترونيات، الهواتف الذكية، الأزياء وغيرها الكثير من المنتجات الضرورية من السلع التموينية والأغذية الطازجة، ويأتي ذلك تزامناً مع موسم الجمعة البيضاء التي تنطلق حول العالم. ويستمتع العملاء بحسم إضافي 20% عند استخدام بطاقة ماستركارد الائتمانية وخدمة توصيل مجاني لكل الطلبات فوق قيمة 100 درهم.

وقال مجيب الرحمن، مدير المشتريات في مجموعة لولو: تعد هذه واحداً من أكبر عروضنا الترويجية والتي تتوافر في مختلف الأصناف بداية من السلع التموينية، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية وجميع مستلزمات الجمال والأناقة. وقمنا بعقد شراكة بناءة مع ماستركارد لتوفير حسوم إضافية للعملاء عبر الإنترنت وحلول الدفع الرقمية مثل بي باي من أجل الاستفادة من قسائم الحسوم.

وتحرص متاجر لولو على توفير تجربة تسوق آمنة عبر تنفيذ جميع البروتوكولات الصحية داخل المتاجر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز