«أمازون» حريصة على تعزيز عملياتها في الإمارات

المصدر: دبي - أحمد صديق

أكد رونالدو مشحور نائب رئيس شركة «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص «أمازون» على تعزيز عملياتها في الإمارات، بهدف ضمان تجربة أسرع وأكثر ذكاءً واتساقاً لعملائها والبائعين الذين تتعامل معهم.

وقال: إن فريق العمل لدينا ركزوا طوال العام الجاري على ضمان تقديم تجربة تسوق لا تضاهى لعملائنا، وقبل انطلاق عروض «الجمعة البيضاء». وأضاف مشحور في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: أسهمت استثماراتنا في زيادة القدرة التخزينية لمستودعات الشركة بنسبة 45%.

وتزامن ذلك مع افتتاح محطة توصيل متطورة في الإمارات، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل موسمية ودائمة. وبذلك تتجاوز القدرة التخزينية لمستودعات الشركة وشبكة شركائها الخارجيين 2.4 مليون قدم مكعب.

وأضاف: نفذنا أكثر من 150 تغييراً مهماً في عمليات الشركة كانت السلامة جوهرها وأولويتها القصوى، ونستمر بتطبيق تدابير السلامة الوقائية في منشآتنا من أجل حماية موظفينا وعملائنا، بما في ذلك زيادة عمليات التنظيف في كافّة المرافق، والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز خدمات الشحن.

والشحنات التي لا يتطلب تسليمها تواجد العملاء، والطرود التي توضع على عتبة الباب مع حفاظ طاقم التوصيل على مسافة أمان، بالإضافة إلى إزالة شرط الحصول على تواقيع العملاء عند تسليم الطلبات. ويتم اتباع الإجراءات ذاتها خلال عمليات استرجاع السلع والشحنات.

وتابع مشحور قائلاً: هذه هي النسخة السابعة من عروض الجمعة البيضاء، التي أطلقناها في 2014، لأننا نعتقد أن عملاءنا في المنطقة يستحقون فعالية توازي في حجمها فعالية الجمعة السوداء التي تنطلق في أسواقٍ أخرى حول العالم.

وقد عدّلنا مفهوم الفعالية بما يتناسب مع ثقافة المنطقة خصوصاً وأننا أول جهة تطلق هذه التخفيضات فيها. واليوم، أصبحت الجمعة البيضاء واحدة من فعاليات التخفيضات الكبرى التي تشهدها المنطقة سنوياً.

وأضاف: لطالما نجحت عروض الجمعة البيضاء في استقطاب أعداد متزايدة من المتسوقين الجدد عبر الإنترنت بالإضافة إلى المتسوقين الدائمين. وانضم العديد من بائعي التجزئة عبر الإنترنت إلى هذه الفعالية السنوية، ما جعل منها مهرجان التسوق المرتقب كل عام في المنطقة.

وتعد عروض الجمعة البيضاء أكبر فعالية تخفيضات نقدمها على مدار العام. ويتواصل اهتمامنا بعملائنا وسوف نعمل دوماً على تعزيز الميزات التي تهم عملاءنا أكثر من سواها وهي الأسعار المنخفضة والتشكيلة الواسعة من المنتجات وسرعة التوصيل.

عروض

وحول ما الذي يمكن للعملاء أن يتوقعوه خلال نسخة هذا العام من الفعالية.. قال: تتضمن عروض الجمعة البيضاء تخفيضات تصل لغاية 70%، وتُقدم لعملاء متجر Amazon.ae عروضاً جديدة يومية على المنتجات المحلية والدولية.

ونقدم لعملائنا هذا العام تخفيضات أكبر تشمل 30 فئة متنوعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات الرياضية ومستحضرات التجميل وأدوات المطبخ والمنزل وغيرها الكثير من منتجات أبرز العلامات التجارية مثل بوز وسامسونج وسوني ونوتريكوك وباور ماكس فيتنس ودايسون وبلاك آند ديكر ومايكل كورس وجيس وأديداس وأندر أرمور ولوريال باريس وميبلين.

وأوضح قائلاً: كما سيحظى العملاء أثناء فترة عروض الجمعة البيضاء بفرصة استكشاف قائمة متنامية من الشركات الصغيرة في الإمارات، وذلك بالتسوق ضمن واجهة المتاجر المحلية على متجر Amazon.ae، التي تتضمن تشكيلة منتقاة من المنتجات لتعريف المتسوقين بالشركات المحلية الصغيرة.

ويمكن للعملاء في الإمارات تسوق عروض الجمعة السوداء من متجر أمازون الولايات المتحدة عبر المتجر العالمي على موقع Amazon.ae لغاية 30 نوفمبر.

حيث تشمل العروض فئات الإلكترونيات ومستلزمات المنزل والمطبخ ومستلزمات الأطفال ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية ومستلزمات النشاطات الخارجية وغيرها من العديد من العلامات التجارية البارزة مثل جي بي إل وسيجيت وأفينو بيبي ونيتروجينا وكولومبيا.

تطوّر القطاع

قال رونالدو مشحور إن العملاء في منطقة الخليج يعدون من أكثر الفئات شغفاً بالتكنولوجيا والتواصل. ونلاحظ أنهم أصبحوا أكثر اعتياداً على استخدام مختلف أساليب التسوق عبر الإنترنت. ورغم أن ذلك يعد عاملاً أساسياً بالغ الأهمية، إلا أن تغيرات عدة ستساعد القطاع على التطور، ويشمل ذلك تميز سلاسل التوريد وخدمات الميل الأخير وخاصة في الأسواق الأكبر حجماً.

كما أن الابتكار على صعيد خيارات الدفع يساعدنا على خدمة العملاء الذين لا يستخدمون خدمات مصرفية، حيث أشار تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي، بأن %69 من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغين لا يملكون حسابات بنكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز