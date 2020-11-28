مشروب «برايت فوكس» متوافر في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة المنتجة لمشروب «برايت فوكس» عن توافره الآن في دبي، حيث يتميز بأنه خالٍ من الكوليسترول والسكر والمُحليات والمُنشطات والملونات الصناعية.

ويتوافر المنتج على هيئة مشروبات فوارة وغير فوارة حيث يتكون من تركيبة مختلفة كلياً من النكهات المستخرجة من الطبيعة ويتاح في الإمارات بثلاث نكهات.

مراعاة البيئة

والتزاماً منها بخلق مستقبل أكثر إشراقاً، تراعي منتجات برايت فوكس البيئة حيث تصدت للممارسات السائدة في المجال وذلك من خلال الاستثمار في زجاجات من الألومنيوم واتخاذ موقف بشأن حركة الاستدامة أثناء إطلاق العلامة التجارية. ويتم تعليب المنتجات في عبوات ألومنيوم أنيقة، حيث يمكن إعادة تدويرها بنسبة 99.9%. ويستهلك الاختيار المستدام لمادة الألومنيوم استخداماً أقل للطاقة أثناء عملية التصنيع؛ كما أنه خفيف الوزن ما يقلل من انبعاثات الكربون أثناء الشحن.

وتحتوي مشروبات برايت فوكس على 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين ب 5 و76% من فيتامين ب 6 وهو ما يقلل من احتمالات نقص فيتامين ب الذي يؤدي إلى الإرهاق والصداع والغثيان. كما تحتوي مشروبات برايت فوكس على مادة الكولين التي تدعم وظائف الكبد والمخ والذاكرة، ما يجعلها الاختيار الأمثل للأشخاص النشيطة.

ترطيب

وتعمل مشروبات برايت فوكس على تحسين الترطيب عن طريق الحفاظ على استمرار دورة الترطيب. يمكنك الاستمتاع بمشروبات برايت فوكس في أي وقت وأي مكان وتوفر خياراتها المتنوعة بين المشروبات الفوارة وغير الفوارة ثنائية ساحرة، حيث تم صنعها للاستمتاع بها في مختلف الأوقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز