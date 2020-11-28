خدمة «تحقق» تعزز الثقة والشفافية في المعاملات التجارية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خدمة «تحقق» للتأكد من تراخيص الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية في أبوظبي وطبيعة الأنشطة الخاصة بها.

وتهدف الخدمة إلى حماية المتعاملين والمستهلكين وحفظ حقوقهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الأساسية حول المنشآت الاقتصادية للتأكد من حصولها على الترخيص الرسمي من الدائرة، وإضافة المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية قبل الشروع في إجراء أية معاملات أو تعاقدات البيع أو الشراء أو غيرها.

وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن خدمة «تحقق» مبادرة متميزة أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لدعم المستهلك والمستثمر والمتعاملين.

وأوضح أن الخدمة تمكن المستهلك من التحقق من الشركة التي ينوي التعامل معها والتأكد من بياناتها وحالة الترخيص إذا كان سارياً، ونوع الترخيص، والعنوان المحدد للشركة وتاريخ الترخيص وغيرها من المعلومات.

وأضاف إن الخدمة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والمستثمر وحماية المتعاملين والمستهلكين وحفظ حقوقهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الأساسية بشأن المنشآت الاقتصادية للتأكد من حصولها على الترخيص الرسمي من الدائرة.

خدمة

وأشار إلى أن الخدمة تمكن المستهلكين من الاستعلام عن نشاط المتاجرة الإلكترونية أو رقم الترخيص للمنشآت التجارية والمرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي للتحقق من الشركة والاسم التجاري ونشاطها. وأضاف إن الخدمة تحمي الطرفين وتضيف المزيد من المصداقية في التعامل والثقة بالسوق في أبوظبي.

وأوضح أن كثيراً من الشركات مثلاً تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع العملاء، مشيراً إلى أن الخدمة تمكن العميل من التحقق من المنشأة ونشاطها وتراخيصها وأنها ليست شركة وهمية.

وفي الوقت نفسه تشجيع للمستثمر الحقيقي والتفرقة بينه وبين أي شخص قد يفكر في استغلال التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجات معينة. وأكد أن المستهلك يرغب في التعامل مع شركات مرخّصة بحيث يمكنه الحصول على كل حقوقه والضمانات الكافية له.

وأشار إلى أن جميع شرائح المجتمع مستهدفة من الخدمة، أي شخص يتعامل مع الترخيص التجاري في أبوظبي سواء الأفراد والجهات والبنوك والجهات الحكومية، المستثمرين لتعزيز الشفافية بين الجميع. وأكد أن الإعلام له دور كبير في الترويج للخدمة الجديدة، وأعرب عن أمله في أن تجد الخدمة الجديدة استحسان الجميع.

وتعكس خدمة «تحقق» حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على حماية المستهلك وضمان حقوقه في أي معاملات أو أي نشاط تجاري مع مختلف المنشآت القائمة في الإمارة، والتي تخضع للقوانين والشروط والضوابط الاقتصادية المعمول بها في إمارة أبوظبي، ويدعم بيئة الأعمال والممارسات التجارية السليمة والآمنة.

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