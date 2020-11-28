إقبال كبير من الزوار على تخفيضات دبي الكبرى

المصدر: دبي - أحمد صديق

شهدت مراكز التسوق إقبالاً كبيراً عقب انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تقدم العديد من العروض الترويجية والصفقات المذهلة للمتسوقين في الفترة بين 26 و28 نوفمبر 2020.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الكثير من فرص التسوق الرائعة خلال فعالية التسوق الجديدة هذا العام، حيث يستفيد سكان دبي وزوارها من العروض الترويجية الهائلة والصفقات الكبرى على جميع المنتجات، من أحدث صيحات الأزياء العالمية إلى المجوهرات المصنوعة يدوياً والأجهزة الإلكترونية. وتقدم الفعالية عروضاً ترويجية تصل إلى 90% في مئات المتاجر ضمن أفضل وجهات التسوق في دبي.

من جهة أخرى، أكد رونالدو مشحور نائب رئيس شركة «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «أمازون» حريصة على تعزيز عملياتها في الإمارات، بهدف ضمان تجربة أسرع وأكثر ذكاءً واتساقاً لعملائها والبائعين الذين تتعامل معهم، مشيراً إلى أن فريق العمل لدينا ركزوا طوال العام الجاري على ضمان تقديم تجربة تسوق لا تضاهى لعملائنا، وقبل انطلاق عروض «الجمعة البيضاء».

وقال مشحور في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: ساهمت استثماراتنا في زيادة القدرة التخزينية لمستودعات الشركة بنسبة 45%. وتزامن ذلك مع افتتاح محطة توصيل متطورة في الإمارات، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل موسمية ودائمة. وبذلك تتجاوز القدرة التخزينية لمستودعات الشركة وشبكة شركائها الخارجيين 2.4 مليون قدم مكعبة.

وأضاف: «نفذنا أكثر من 150 تغييراً مهماً في عمليات الشركة كانت السلامة جوهرها وأولويتها القصوى، ونستمر بتطبيق تدابير السلامة الوقائية في منشآتنا من أجل حماية موظفينا وعملائنا».

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