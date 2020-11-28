500 % نمو الطلب على فلل دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - سيد صالح

شهد الطلب على الفلل والبيوت الفاخرة المشيدة على الطراز الريفي «تاون هاوس» في دبي ارتفاعاً 500%، خلال الفترة من مايو الماضي وحتى الآن، بحسب البيانات الصادرة أخيراً عن شركة «بروبيرتي فايندر» العقارية.

وأضافت البيانات أن شهر أكتوبر الماضي شهد ارتفاعاً 57.1% في صفقات العقارات و70.4% ارتفاعاً في القيمة الإجمالية لهذه الصفقات، بالمقارنة مع سبتمبر الماضي، وتم بيع 1013 فيلا ومنزلاً على الطراز الريفي، سواء قبل الانتهاء من تشييدها «على الخريطة» أو جرى بيعها جاهزة إلى مشترين ثانويين، و بلغت صفقات البيع إلى مشترين ثانويين 665 صفقة بزيادة 7.2% بالمقارنة مع سبتمبر الماضي «والذي شهد إبرام 605 صفقات»، وزيادة نسبتها 34% بالمقارنة مع يوليو الماضي «والذي شهد إبرام 496 صفقة».

كما شهدت دبي بيع 2031 شقة، منها 1128 شقة بيعت جاهزة إلى مشترين ثانويين، فيما بيعت الــ 903 شقق المتبقية على الخريطة. وأفادت البيانات بأن هذه الزيادة تعكس بدء التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وأوضحت أن التعافي بدأ على وجه التحديد منذ شهر يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن يوليو شهد أعلى نسبة مبيعات للفلل والمنازل ذات الطراز الريفي إلى مشترين ثانويين منذ فتح أبوابها أمام المشترين من خارج دول الخليج.

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