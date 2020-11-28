دبي تدخل قائمة اليونسكو للتصميم الإبداعي دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت شركة لاكجري هيفنز للسفر «Luxury Heavens»، أن دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تدخل في قائمة اليونسكو لمدن التصميم الإبداعي، واصفة إياها بأنها صورة مصغّرة من العالم المتقدم نابضة بالحياة.

وأفاد تقرير صادر عن الشركة أن دبي تحتضن ثقافات متنوعة من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه على الرغم من أن هذا المجتمع متجذّر في ثقافته العربية، إلا أنه مجتمع مفتوح حيث يسهل على الوافدين الجدد والزائرين التواصل مع تجارب متنوعة، لافتاً إلى أن دبي بيئة خصبة تساعد على كسر الحواجز الثقافية والمفاهيم المسبقة.

وقال التقرير: «تشتهر دبي بحسن ضيافتها وتراثها الثقافي الغني، وتستقبل ملايين الزوار بغرض الترفيه والعمل كل عام من جميع أنحاء العالم وسط جو مشمس طوال العام وصحاري خلابة، وشواطئ جميلة، وفنادق فاخرة ومراكز تسوق، ومناطق جذب تراثية رائعة ومجتمع أعمال مزدهر».

وأضاف: «دبي تعج بأنشطة جذابة للأطفال والعائلات والمسافرين من رجال الأعمال وغيرهم. ويمكن التجول بين الأسواق التجارية والانطلاق في رحلة سفاري، وزيارة جزر العالم».

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