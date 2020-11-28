«أوبك+» تجري محادثات غير رسمية اليوم

المصدر: (دبي - رويترز)

تجري لجنة بمجموعة «أوبك+» - تضم دولاً رئيسية منتجة للنفط - محادثات غير رسمية عن بعد، اليوم، قبل اجتماعات مقرر عقدها هذا الأسبوع.

وتدرس «أوبك+» ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتباراً من أول يناير كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

وقال خطاب صادر عن أوبك، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيحضر المشاورات غير الرسمية لقادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. وسيمثل السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. ونزل خام برنت خلال جلسة أمس عشرة سنتات إلى 47.70 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن فقد 1.7% خلال الليل. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86 سنتاً، أو 1.9%، إلى 44.85 دولاراً للبرميل.

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