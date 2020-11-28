تحذيرات من ثغرات أمنية خطيرة في برامج إلكترونية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة عدة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «Joomla» أطلقت تحديثاً أمنياً حيث تم فيه إغلاق 7 ثغرات أمنية وأكثر من 35 خللاً برمجياً، بعضها قد تسمح للمهاجم بتسريب المعلومات، وتزوير الطلب عبر المواقع وتنفيذ هجمة «اس كيو ال انجيكشن»، ونصحت المستخدمين بالتحديث إلى الإصدار الجديد.

وذكر أن «في ام وير» اكتشفت ثغرة أمنية تسمح بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة في «اكسيس كونتيكتور» و«ورك سبيس وان اسيس» و«ايدينتي مانجر» و«ايدينتي مانجر كونكتر»، مشيرة إلى أن يتم إصدار التحديث الأمني ننصح المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بمراجعة الحل المؤقت الصادر من «في ام وير».

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب، حيث تصدت ومنعت الهيئة نحو 743 ألفاً و345 محاولة وهجمة سيبرانية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب أزمة جائحة «كورونا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز