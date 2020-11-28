الإمارات من أكثر الدول مساهمة في الرخاء العالمي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد سايمون أنهولت، الباحث والمستشار السياسي البريطاني المستقل أن الإمارات بدأت في السنوات الأخيرة تضطلع بدور بارز ومسؤول في المجتمع الدولي.

وأضاف أنهولت أن الدولة تبث في العالم طاقة وطموحاً وحماساً هو أحوج ما يكون إليهم في الوقت الراهن. وقال إن فتح الحدود للتجارة العالمية وتدفق الاستثمارات إلى ومن الإمارات جعل الدولة ضمن أكثر الدول مساهمة في الرخاء العالمي.

وقال أنهولت لـ«البيان الاقتصادي»: «صنفت الإمارات ضمن الدول العشر الكبار عالمياً في المساهمة في تحقيق الرخاء والمساواة بين سكان العالم، وأيضاً في الحفاظ على صحتهم ورفاهيتهم، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر «جود كانتري 2020»، وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادس عالمياً في المساهمة في «الرخاء والمساواة»، وهو أحد أهم المؤشرات الفرعية التي يتضمنها المؤشر العام».

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