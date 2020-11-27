المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أدرجت شبكة «سي إن إن»، المدينة المستدامة في دبي، ضمن مدن الغد، التي قالت إنها تتشكل، وضمت 22 مدينة مستقبلية.

وقالت الشبكة في تقريرها، الذي أصدرته أمس، إن المدينة المستدامة، حلت في المرتبة 13 من بين 22 مدينة عالمية مستدامة، والتي تعد نموذجاً يحتذى به للمدن الصديقة للبيئة، تضم 500 فيلا، تعتمد كلياً على ما تنتجه من الطاقة النظيفة.

وأضافت أنه تم تصميم المدينة المستدامة، التي تبلغ مساحتها 5 ملايين قدم مربعة، بحيث تستهلك صفراً من الطاقة، من خلال ألواح شمسية تغطي أسطحها، بهدف ترشيد الطاقة إلى أقصى حد، عملاً بمبدأ الأبنية منخفضة الطاقة. وكشفت الشبكة أنه يتم اتباع نهج متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، من خلال إعادة تدوير جميع المياه في الموقع.

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