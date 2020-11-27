أبوظبي ودبي ضمن أفضل المدن للمغتربين

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تبوأت كل من أبوظبي ودبي مراكز متقدمة في تقرير أفضل المدن للمغتربين 2020 الصادر عن مؤسسة «انترنيشنز»، محتلتين المرتبة 10 و20 على التوالي.

وفي المؤشرات الفرعية، تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تفوقت على مدن مثل هلسنكي وجنيف ولندن وطوكيو في مؤشر السلامة والسياسة محتلة المرتبة 7 عالمياً، في حين حلت في المرتبة 24 في مؤشر جودة الحياة الحضرية وفي المرتبة 30 في مؤشر الترفيه والمناخ الفرعي.

وفي مؤشر الاستقرار، حلت دبي في المرتبة 11 والمرتبة 15 في مؤشر المودة المحلية والمرتبة 18 في مؤشر الإحساس بالترحيب والمرتبة 11 الأصدقاء والمعاشرة الاجتماعية وتعد المدينة من حيث سهولة العيش في الخارج دون استخدام مهارة اللغة المحلية. كما حلت في المركز 13 في مؤشر الإسكان.

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