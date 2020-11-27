إقبال كبير من الزوار في معرض «جواهر الإمارات»

المصدر: الشارقة- البيان

يشهد معرض «جواهر الإمارات»، الذي تتواصل فعالياته في مركز إكسبو الشارقة حتى غد، إقبالاً لافتاً من الزوار، في اليومين الأول والثاني لانطلاقه، في حدث يؤكد السمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات، وإمارة الشارقة، كوجهة رئيسة لصناعة المعدن الأصفر، وتجارة الألماس والأحجار الكريمة، ومختلف المجوهرات النفيسة.

وأكد عارضون على أهمية الحدث، كمنصة جاءت في التوقيت المناسب لهم، لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، خاصة بعد فترة الركود التي شهدها سوق الذهب، جراء تداعيات جائحة كوفيد 19، مشيدين بتميز المعرض، الذي يقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأثره الإيجابي في نمو أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق، معربين عن شكرهم لمركز إكسبو الشارقة على هذه المبادرة، وحسن التنظيم، والخدمات اللوجستية والفنية والإعلامية التي يقوم بها المركز للترويج للمعرض، من خلال الحملات الإعلانية، التي يستهدف فيها جميع شرائح المشترين والمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات والساعات.

وأكد سالم الشعيبي صاحب «مجوهرات الشعيبي» الإماراتية، على أهمية هذه المعارض المتخصصة، في بناء الشراكات مع التجار والفاعلين في هذه الصناعة.

وأشاد فيشانك كوتاري مدير المبيعات في شركة فاين للمجوهرات والألماس، بالمبادرات الترويجية التي أطلقها المعرض، من خلال إتاحة الفرص للجمهو.

أما مالك مجوهرات نيجام، فأعرب عن ارتياحه للمشاركة في معرض جواهر الإمارات، لأنه شهد إقبالاً كبيراً من الزوار في يوميه الأول والثاني.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض عكس منذ اليومين الأول والثاني، أنه سيستطيع تحقيق الهدف الذي أقيم من أجله، المتمثل في تحفيز تجارة الذهب والمجوهرات، وتعزيز حركة المبيعات على المستوى المحلي. ويحفل المعرض بالعديد من المفاجآت المتميزة، حيث يوفر لزواره فرصة الفوز بطقم من الألماس، وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس، تقدمة سالم الشعيبي للمجوهرات، فضلاً عن قسائم شرائية يومياً بقيمة 1000 درهم.

ويجمع المعرض، الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع، تحت سقف واحد، أشهر العلامات التجارية كما يتضمن جناحاً خاصاً للعطورات.

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