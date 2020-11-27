حسومات كبرى وعروض ترويجية في «3 أيام من التخفيضات»

المصدر: دبي- البيان

يحظى المتسوقون في دبي، بمجموعة من أفضل العروض المميزة، يقدمها اثنان من أشهر مراكز التسوق، بالإضافة إلى إحدى أفضل العلامات المختصّة بتجهيزات المنازل والحدائق في الإمارة، في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى.

وتُقام هذه الفعالية نصف السنوية، من 26 وحتى 28 نوفمبر، لتقدم باقة واسعة من العروض الترويجية المميزة، مع أسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 90 في المئة.

وتتيح الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للمتسوقين، الاستمتاع بالعروض الكبرى في فستيفال سيتي مول، وسيتي سنتر مردف، ومتجر إيس بموقعه الجديد.

تسوق واربح

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول، خلال فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، عرض تسوق واربح، حيث يمكن للزوار والمقيمين عند التسوّق بمبلغ 1,000 درهم إماراتي أو أكثر، خلال فترة الفعالية، الحصول على قسيمة تسوّق بقيمة 10 % من المبلغ.

ويمكن للعملاء المشاركة في العرض، عبر ختم إيصالاتهم لدى منصة خدمة العملاء، للحصول على قسيمة التسوّق، وسيتم قبول الإيصالات المتعددة، التي يعود تاريخها إلى نفس يوم الاسترداد. ويتيح العرض جائزةً واحدةً لكل متسوّق في اليوم الواحد، ويمكن لأول 200 متسوّق، المشاركة كل يوم. كما ستشجع العروض التي تنتشر في أرجاء مركز التسوّق، الزوار على المشاركة في العرض، والحصول على فرصة الفوز.

عرض ريواردس

ويستضيف مركز التسوق أيضاً، عرض فستيفال ريواردس، الذي يقدم جوائز إجمالية بقيمة 30 ألف درهم. وسيحظى المتسوقون الذين يقومون بتنزيل تطبيق فستيفال ريواردس والتسجيل فيه، خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بفرصة الفوز بالجائزة اليومية، وهي عبارة عن بطاقة هدايا من فستيفال سيتي مول، بقيمة 10 آلاف درهم، وسيتم الإعلان عن فائز واحد يومياً، طوال الفعالية التي تستمر لثلاثة أيام.

وتفتتح إيس، العلامة الرائدة في مجال تجهيزات المنازل والحدائق في الإمارات، متجرها الجديد رسمياً، في فستيفال بلازا جبل علي، في 26 نوفمبر. ويشكّل افتتاح المتجر، إضافة مثالية لعروض التجزئة، وفعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، حيث يمكن لزوار المتجر الممتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، الاستمتاع بمجموعة من العروض الخاصّة، المتاحة بين 26 و28 نوفمبر.

100 متسوق

ويحصل أوّل 100 متسوق في المتجر الجديد، على حقيبة هدايا مليئة بالمنتجات الاحتفالية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات الأساسية للتصليح والأنشطة الخارجية، بينما يمكن لأوّل 1,000 عميل ممن يتسوقون بقيمة 300 درهم أو أكثر، الحصول على قسائم تتيح تنزيلات شهرية على مدار عام 2021.

ويستضيف المتجر الجديد، ورش عمل حصرية ومجانية، مع خبراء من شركاء العلامة، بما في ذلك علامتا جوتن ورست أوليوم، بالإضافة إلى نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي في مجال التصميم والمفروشات المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

محطات مؤقتة

كما يحتضن مركز التسوّق، محطات مؤقتة خاصة، تقدّم تشكيلة من أدوات التخييم والاحتفالات، بينما يتاح للزوار، الاستمتاع بأفضل العلامات، مع تشكيلة من العروض الترويجية المميزة.

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