«منتدى ريتال»: التأثير الرقمي يدفع تجار التجزئة لاستخدام التقنية

المصدر: دبي-البيان

استضاف منتدى ريتال الشرق الأوسط التاسع للبيع بالتجزئة، الذي عُقد في دبي بحضور أكثر من 250 مندوبًا، بينما شاهد الآلاف الآخرون البثّ المباشر لوقائع وفعاليات اليوم الكامل - استضاف المنتدى الذي يحمل عنوان المخطط الرئيسي لتحويل تجارة التجزئة، أكثر من 250 مندوبًا، وفق قيود عدم شغل ما يزيد على نسبة 40 بالمائة من سعة القاعة.

وذلك لضمان التباعد الاجتماعي، هذا هو الحدث الأول من نوعه الذي يتم عقده في إطار الحفاظ على بروتوكول مسافة التباعد الاجتماعي.

وقالت رينوكا جاجتياني، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك، خلال حديثها للمندوبين: «لقد كان عام 2020 عامًا مليئًا بالمعرفة الجديدة والتحديات غير المسبوقة والتحديات الفريدة من نوعها، حيث خلق الوباء مجموعة جديدة من القواعد فيما يتعلق باستمرارية صناعة البيع بالتجزئة ونجاحها».

وقال باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب: «بما أن مصطلح»جديد«يفسح المجال أمام الطبيعي»التالي«، فقد تغير تعريف الحياة الطبيعية. لقد تغير بالفعل في ظلّ قيام تجار التجزئة بإعادة توصيل نماذج الأعمال، وإعادة التفكير في مراكز الإيرادات».

وقال حذيفة سايلاولا، مدير المبيعات في زيبرا للتكنولوجيا: «لقد غيرت جائحة كوفيد- 19 صناعة البيع بالتجزئة إلى الأبد وبطريقة غيّرت مسار تاريخ صناعة البيع بالتجزئة. سيُسجل عام 2020 في التاريخ كعام شهد تحوّل ورقمنة صناعة التجزئة العالمية، من بين أمور أخرى».

وقال ماجد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه واي إم، والشريك المؤسس والعضو المنتدب دانوبي أونلاين: سوف نتذكر عام 2020 باعتباره عامًا مميزًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا؛ فقد أجبر المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وساعد ذلك على ازدهار أعمال تجارة البيع بالتجزئة من خلال الإنترنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز