موسم الأعياد في دبي ينشّط حركة الأسواق والتجزئة

المصدر: دبي-البيان

تعيش دبي موسم أعياد بدءًا من تخفيضات الجمعة البيضاء و 3 أيام من التخفيضات الكبرى مروراً باحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، ومن ثم الكريسماس ومهرجان دبي للتسوق، وصولاً إلى الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة. وتشهد محلات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق ومواقع التسوق الإلكترونية زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال هذا الموسم.

«3 أيام من التخفيضات»

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لتقدم عروضاً ترويجية وصفقات تشمل 1500 متجر بحسومات تصل إلى 90 %.

«الجمعة البيضاء»

تحرص الماركات العالمية والمحلات التجارية على تقديم تخفيضات كبرى خلال الجمعة البيضاء، حيث أطلقت إعمار للترفيه تخفيضات في أهم وجهاتها، والتي تشمل الاستفادة من خصم بنسبة 60% على أسعار التذاكر العادية لدخول معظم وجهاتها. وفي موقع نون عادت عروض الجمعة الصفراء وتشمل حسومات على مجموعة هائلة من المنتجات، تصل إلى 80%. وفي موقع أمازون، تبدأ التخفيضات من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر ولغاية 30 نوفمبر.

اليوم الوطني

تشهد مختلف الإمارات احتفالات ضخمة بمناسبة اليوم الوطني، حيث تتزين المباني والشوارع الرئيسية بالإضاءات والأعلام واللافتات، كما تقام الحفلات والفعاليات.

«الكريسماس»

تقدم مراكز التسوق والمحلات التجارية تخفيضات رائعة على العديد من المنتجات خلال عيد الميلاد المجيد "الكريسماس".

مهرجان التسوّق

يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته 26 وذلك من 17 ديسمبر 2020 وحتى 30 يناير 2021 والذي يعد أحد أكبر وأطول المهرجانات، ليقدم تجارب استثنائية للتجزئة والترفيه، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية والسحوبات.

رأس السنة الجديدة

يحرص العديد من الناس على الاحتفال بالعام الجديد في دبي، حيث يمكن قضاء أوقات ممتعة سواء من خلال مشاهدة عروض الألعاب النارية عند برج خليفة، أو برج العرب أو غيرها من الأماكن الأخرى المميزة، فضلا عن إمكانية حضور إحدى الحفلات لعدد من المطربين المفضلين، فضلا عن إمكانية حجز غرفة في أي من الفنادق الرائعة والاستفادة من الباقات التي يقدمونها بهذه المناسبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز